«Le Devoir» décroche sept nominations aux Prix d’excellence en publication numérique

Avec sept nominations, Le Devoir s’est encore une fois démarqué cette année aux Prix d’excellence en publication numérique, un concours pancanadien qui récompense le travail des créateurs et créatrices de contenu numérique.

Dans la catégorie Meilleure couverture de l’actualité, Le Devoir a obtenu jeudi une nomination pour l’ensemble de sa couverture de la crise en Ukraine en 2022. Le quotidien a offert une couverture complète, s’illustrant dans plusieurs formats : articles numériques, épisodes de balado, vidéos.

Se partager nos codes : regards sur une réalité linguistique s’est aussi démarqué dans la catégorie Meilleur article de fond. Dans ce dossier, quatre jeunes Montréalais expliquent comment et pourquoi ils ressentent le besoin d’adapter leur manière de parler au gré des contextes dans lesquels ils se trouvent.

La vidéo La honte d’un Russe établi au Québec se vaut quant à elle une nomination dans la catégorie Meilleure vidéo en ligne — format court. Le Devoir avait rencontré Ilya Poletaev, Montréalais d’origine russe et professeur de musique à l’Université McGill. Ce dernier avait partagé les sentiments qui l’habitent depuis le déclenchement de la guerre par Vladimir Poutine en Ukraine. Son message était simple : les actions du dirigeant russe ne reflètent pas les sentiments du peuple qu’il gouverne, au contraire.

Dans la catégorie Meilleure vidéo en ligne — format long, ce sont deux des productions du Devoir qui ont été sélectionnées. La vidéo Justice réparatrice : les deux côtés de la guérison, s’intéresse à ce processus qui permet à une victime de rencontrer son agresseur ou un agresseur qui a commis les mêmes gestes. Une façon pour la victime d’entamer le chemin vers la guérison. L’équipe du Devoir avait notamment rencontré Mélanie, une survivante, et Martin, un offenseur, qui ont tout deux participer au processus et ont accepté de raconter leur expérience.

L’autre production du Devoir sélectionnée, L’électrification des transports est-elle la solution ?, se penche — comme son nom l’indique — sur l’un des moyens exploré par les partis politiques pour répondre à l’urgence climatique. L’électrification des transports était d’ailleurs au centre de la campagne électorale de la CAQ. Mais est-ce une solution viable ?

La présence du Devoir sur les réseaux sociaux a également été soulignée par le jury, qui a sélectionné notre couverture des élections québécoises sur Instagram, dans la catégorie Meilleur récit sur les médias sociaux.

Enfin, dans la catégorie Meilleure infolettre éditoriale, on retrouve la nomination du Courrier de la planète, qui s’intéresse à divers enjeux environnementaux tout en proposant de parler des beautés de la nature aux lecteurs.

Les lauréats seront annoncés le 2 juin prochain, lors d’un événement au Arcadian Court, à Toronto. À noter que cette année, parmi les principaux finalistes on retrouve The Globe and Mail récoltent pas moins de 24 nominations, suivi par Radio-Canada avec 14 nominations et The Narwhal avec 13.