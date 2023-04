Que vaut encore la une d’un magazine?

Elle Québec a frappé un grand coup en réunissant sur la couverture de son plus récent numéro le couple mythique formé de Christine Beaulieu et de l’aussi ténébreux que d’ordinaire réservé Roy Dupuis. On peut y voir les comédiens plongés dans une piscine alors que Beaulieu enlace son amoureux. Tout d’Alexander McQueen vêtu, celui-ci fixe l’objectif de ses yeux bleus, perçants. Voilà une photo qui prouve que la couverture d’un magazine peut encore faire parler. Mais tout ce retentissement ne se traduit pas nécessairement en ventes : le déclin du papier est bien réel.

L’Afghane aux yeux verts sur le National Geographic, le « Yep, I’m gay » d’Ellen DeGeneres en couverture de Time ou encore Demi Moore qui pose nue et enceinte pour Vanity Fair… Il est de ces premières pages qui ont marqué l’imaginaire collectif. Or, cette époque est révolue, croit le photographe Stéphane Najman, qui a travaillé pour le compte de plusieurs publications québécoises au début des années 2000, à la fin des beaux jours du papier glacé.

« Ce qui s’est passé avec les unes de magazine, c’est un peu ce qui s’est passé avec les pochettes de disques. Dans le temps du 33 tours, quand la photo était énorme, c’était important d’avoir une belle image pour illustrer l’album. Puis, avec le CD, ça n’avait plus le même impact. Et aujourd’hui, avec le streaming, personne ne regarde la pochette. […] Avec le Web, une couverture de magazine, ça n’a pas du tout le même effet », avance celui qui a quitté le milieu du magazine en 2011.

Et pourtant, ailleurs dans le monde, plusieurs magazines rivalisent toujours d’audace avec leur couverture chaque semaine. Au Royaume-Uni, The Economist a développé une identité visuelle reconnaissable entre toutes avec ses illustrations minimalistes, teintées par un humour un peu sarcastique, très « British ». Les hebdomadaires français, eux, s’inscrivent dans une longue tradition provocatrice, avec des titres volontairement outranciers sur fond de photos peu avantageuses de politiciens.

« Je rêve que l’on ait un magazine comme The Economist au Québec, car, en ce moment, je trouve ça peut-être un peu trop poli, affirme Lise Ravary, qui a dirigé Châtelaine, entre autres, de 2001 à 2009. Cela dit, si on n’a pas une culture de la une, c’est aussi parce que la plupart de nos magazines sont surtout vendus par abonnement, alors qu’en Europe, il y a encore énormément de kiosques à journaux. C’est donc important pour les magazines européens d’avoir la photo et le titre accrocheurs pour attirer l’oeil du lecteur. »

Photomontage: Le Devoir

Le contexte a changé

Le nombre de points de vente au Québec a considérablement diminué dans les dernières années. Les revues ne sont même plus offertes à l’avant des caisses de certaines épiceries. Les ventes en kiosque du magazine L’Actualité, qui ont toujours été largement inférieures aux abonnements, ont baissé au moins de moitié en dix ans. La rédactrice en chef, Claudine St-Germain, avoue même très peu s’y intéresser désormais.

« Que les ventes en kiosque ne soient plus notre priorité, c’est sûr que c’est moins contraignant pour la une. À l’époque, il y avait toute une science pour attirer le lecteur. Il fallait que les mots soient placés dans le coin en haut à gauche, car c’était la partie qui était visible à l’épicerie. On savait aussi que certaines couleurs fonctionnaient mieux, comme le jaune. Certains mots aussi dans le titre, comme “métamorphose” », se souvient Claudine St-Germain, qui a également déjà travaillé pour Coup de pouce.

Cela étant, L’Actualité tient tout de même à proposer une couverture un tant soit peu soignée à ses lecteurs pour chacun de ses numéros. Ne serait-ce que pour illustrer le propos de manière originale, ou pour attirer l’attention sur le Web. Pas question cependant de s’adonner à la provocation dans l’espoir de devenir viral.

L’Actualité a toujours refusé de suivre la même direction que son ancien pendant anglophone, Maclean’s, qui a fait de ses unes incendiaires sa marque de commerce. Le magazine torontois avait soulevé un tollé en 2010 en titrant que le Québec était « la province la plus corrompue du Canada » avec comme image un Bonhomme Carnaval tenant une valise pleine de liasses d’argent.

« Un magazine, c’est quelque chose que tu veux que les gens laissent traîner pour que d’autres le lisent. Si l’image est trop repoussante, trop provocante, les gens ne voudront pas garder le magazine. Les dentistes ne voudront pas le laisser dans leur salle d’attente », souligne Claudine St-Germain.

Quand le risque rebute

En effet, une couverture provocatrice n’a jamais été synonyme de meilleures ventes en kiosque. Chez Châtelaine, Lise Ravary avait voulu réaliser un grand coup en mettant en couverture une mannequin taille plus. Or, ce mois-là, plusieurs exemplaires n’ont pas trouvé preneur sur les tablettes.

« Il faut comprendre qu’une couverture, c’est un outil de marketing. Il faut réussir à se faire remarquer, sans trop sortir du cadre. Tu peux en sortir une fois de temps en temps, mais si tu le fais trop souvent, tu vas finir par repousser ton lectorat. Il ne faut jamais perdre de vue que ce que la lectrice veut voir, c’est elle, mais en mieux. Si ça lui ressemble trop, ou si ça ne lui ressemble pas, on fait fausse route », souligne l’ancienne éditrice de magazines féminins, aujourd’hui chroniqueuse pour les Coops de l’info.

La prise de risque n’a pas payé non plus pour le magazine Véro, lorsqu’en août 2020, pour la première fois, Véronique Cloutier était absente de la une. Dans la foulée de l’assassinat de George Floyd, 11 femmes noires apparaissent plutôt sur la couverture. Un symbole fort, qui a valu au magazine une attention médiatique inédite. Et pourtant, ce fut l’un des numéros les moins vendus de son histoire.

« On savait que ce que les gens cherchent en une, c’est Véro. Mais on croyait vraiment que pour ce numéro-là, c’était la seule chose à faire. Il fallait envoyer un message fort. On referait la même chose aujourd’hui », assure Sophie Banford, directrice générale et éditrice chez KO Média.

Sophie Banford dirige non seulement le magazine Véro, mais également Elle Québec, qui fait parler de lui ce mois-ci pour sa une avec le couple formé de Roy Dupuis et Christine Beaulieu. Autant dire qu’elle n’est pas de ceux qui prédisent la mort du papier et qui croient qu’il est anachronique de porter un intérêt à une couverture de magazine.

« À l’ère du numérique, je trouve que la couverture d’un magazine est quasiment devenue plus importante qu’avant, ajoute-t-elle. Oui, tout le monde peut se prendre en photo sur les réseaux sociaux aujourd’hui, mais la couverture de magazine permet d’aller plus loin d’un point de vue artistique. On n’aurait pas pu voir Roy Dupuis habillé en Alexander McQueen dans une piscine ailleurs. Le magazine, à cause de ses moyens, permet encore d’innover. »