La cheffe d’antenne Sophie Thibault se retire de l’écran pour soigner un cancer

La populaire cheffe d’antenne de TVA, Sophie Thibault, se retire des ondes pour soigner un cancer de la peau. Elle en a fait l’annonce cette fin de semaine sur les réseaux sociaux, entraînant une déferlante d’amour et de soutien.

« Ce traître de soleil a laissé sa trace sur mon visage, le front et le nez […] », a-t-elle annoncé samedi dans une publication en ligne. Des « kératoses » sont devenues des « carcinomes », menant au diagnostic de « cancer de la peau ».

Malgré des traitements de chimiothérapie et « plusieurs » chirurgies, l’animatrice devra maintenant se résoudre à un traitement rare pour traiter ce mal : « une technique spécialisée qui consiste à enlever une tumeur par petites couches, l’analyser sur place, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de cancer ».

Ces traitements commencent ce lundi à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. « Il y aura reconstruction en plastie par la suite », a-t-elle précisé. « Puis, je devrai attendre que le tout guérisse, sous le bandage, loin du maquillage ».

Cette annonce de Sophie Thibault, que l’on peut voir à l’écran de TVA depuis 1988, a provoqué une déferlante d’amour du public et des personnalités politiques, à commencer par le premier ministre François Legault.



Je souhaite un prompt rétablissement à la cheffe d’antenne @SThibaultTVA. On a hâte de vous revoir en forme! https://t.co/TV53liHAsz — François Legault (@francoislegault) April 22, 2023





Les chefs d’oppositions, tant au provincial qu’au fédéral ont souligné l’attachement du public envers la cheffe d’antenne.



Vous nous manquez déjà et tout le Québec a très hâte de vous retrouver à l'antenne. https://t.co/ma4d1x6q1x — Marc Tanguay (@marc_tanguay) April 22, 2023

Bon courage pour les mois à venir et au plaisir de vous revoir à l'antenne.https://t.co/k5KPMKbyqJ — Pierre Poilievre (@PierrePoilievre) April 23, 2023



« Tout ceci pour vous dire… », a souligné Sophie Thibault en fin de publication, « méfiez-vous du soleil et ne lésinez pas sur la crème de protection maximale. Surveillez les plaques sèches et les masses rouges sur votre peau. Le pronostic est bon quand on s’attaque au problème rapidement. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt ! »