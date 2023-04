Les présentateurs météo, porte-voix du changement climatique

Canicule, précipitations intenses, sécheresse : les présentateurs météo sont aux premières loges du dérèglement climatique. Au lieu de se contenter d’annoncer la pluie et le beau temps sur un ton léger, ils profitent désormais de leur bulletin pour expliquer ces phénomènes et leurs impacts, tout en sensibilisant le grand public à leur gravité.

« Avant, le présentateur météo se foutait devant la carte et disait : “Aujourd’hui, il fera soleil, pas soleil, il fera chaud, pas chaud.” Maintenant, il se rend compte que l’information qu’il a entre les mains peut aussi aider une cause qui est planétaire », lance Patrick de Bellefeuille.

Ce texte est publié via notre section Perspectives.

Figure bien connue du petit écran, Patrick de Bellefeuille informe les Québécois du temps qu’il fera sur les ondes de MétéoMédia depuis plus de 30 ans. Ce qui ne devait être qu’un passage pour lancer sa carrière est finalement devenu une vocation. Avec le temps, le présentateur a développé une expertise sur les changements climatiques et a vu son rôle complètement changer.

Pendant des années, les présentateurs météo s’en tenaient à annoncer les températures, la force du vent ou la quantité de précipitations. Depuis quelques années, ils vulgarisent, expliquent et mettent en contexte les phénomènes météorologiques. Une façon de sensibiliser la population aux changements climatiques et à leurs conséquences, tout en luttant contre la désinformation.

La récente tempête de pluie verglaçante qui s’est abattue sur le sud du Québec en est un bon exemple. Alors que certains ont commencé à comparer à tort la situation à la crise du verglas de 1998, le météorologue au Service de l’information de Radio-Canada, Waldir Da Cruz, a profité de son temps en ondes pour remettre en contexte les deux événements. « Oui, plus d’un million de personnes étaient malheureusement sans électricité, mais c’est un événement qui a été très très court par rapport à 1998. Pour permettre aux gens de comprendre la différence, je leur ai dit : “Prenez les accumulations reçues à Montréal [le 5 avril dernier], multipliez-les par trois et imaginez les recevoir pendant 6 jours.” C’était ça, en 1998 », explique-t-il.

Trouver le juste milieu

Les deux intervenants s’entendent : avec une telle tribune, le choix des mots, du ton, des expressions est important. « La météorologie, ce n’est pas un avis, c’est une science. […] Pendant des décennies, la manière de la présenter laissait entendre que c’est quelque chose de simple et léger, mais ce n’est pas le cas », affirme Waldir Da Cruz.

Il donne l’exemple des canicules, un phénomène qui revient désormais presque chaque année. « Plutôt que de dire : “Il va falloir en profiter, il va faire chaud”, on doit expliquer pourquoi ces canicules sont de plus en plus récurrentes, mais aussi leurs conséquences. Il y a des gens qui en souffrent », explique-t-il.

« La job, ce n’est pas de donner un sentiment à la météo, mais de s’en tenir aux faits et à l’analyse », renchérit Patrick de Bellefeuille, qui donne aussi des formations à travers le monde.

Le danger, bien sûr, est de tomber dans le sensationnalisme et d’effrayer le public. On se souvient du cas de Marc Hay, journaliste météo pour la chaîne française BFMTV. L’été dernier, alors que le pays connaissait un enchaînement de canicules, il a laissé tomber en ondes un dramatique : « La France va cramer. » Si certains l’ont perçu comme un cri du cœur de la part d’un présentateur découragé du manque de conscientisation de la société, d’autres ont critiqué son ton alarmiste.

« En soi, c’est pas bête comme idée, d’autant plus qu’il peut se le permettre, à BFMTV. Ç’a fait le tour de la planète, il a marqué les esprits », reconnaît Patrick de Bellefeuille. Il préfère néanmoins mettre de côté l’éditorial et trouver le juste milieu. L’idée n’est ni de faire l’autruche ni de faire paniquer tout le monde, mais d’informer correctement.

Bulletin climatique

Si parfois lui-même se sent découragé par la situation, il garde le moral en se disant qu’un jour à la fois, les présentateurs et météorologues à travers le monde vont contribuer à changer l’opinion et les habitudes des citoyens. De la Belgique aux États-Unis, en passant par la Pologne, le Brésil ou l’Argentine, la majorité de ses confrères ont pris cette tangente pour parler des changements climatiques.

Et au-delà du travail des présentateurs, c’est carrément le format des bulletins météo que l’on commence à changer dans certains pays, note M. Bellefeuille. Le segment météo est de plus en plus long, pour y ajouter des mises en contexte, des conseils et parfois même des minireportages. C’est le cas récemment des chaînes publiques France 2 et France 3, qui ont transformé leur bulletin météo en un « journal de la météo et du climat ».

De son côté, la directrice générale de l’information de Radio-Canada, Luce Julien, ne ferme pas la porte à changer un jour le format du segment météo des téléjournaux, mais elle n’en ressent pas le besoin pour le moment.

Les changements climatiques et leurs conséquences ont déjà une grande place sur les différentes plateformes du diffuseur public, souligne-t-elle. « On n’a pas fait de grande déclaration comme The Guardian sur l’urgence climatique, mais le mot de l’info qu’on a écrit en décembre, c’est un peu comme une déclaration d’intention : “Regardez, pour nous, c’est vraiment important l’environnement, c’est au cœur de nos priorités.” »