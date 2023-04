Guillaume Lemay-Thivierge abandonne sa poursuite contre «La Presse»

Le comédien Guillaume Lemay-Thivierge abandonne sa poursuite de 1,85 million de dollars intentée contre La Presse en décembre 2021. Il reprochait au quotidien d’avoir nui à sa carrière en publiant un article qui révélait son statut de non-vacciné contre la COVID-19.

Selon les informations au dossier disponible au palais de justice, Guillaume Lemay-Thivierge s’est officiellement désisté le 8 mars dernier. Contactés par Le Devoir pour connaître les raisons de ce désistement, ni le comédien ni La Presse n’ont souhaité commenter le sujet.

Au cœur du litige : l’article « Non vacciné, Guillaume Lemay-Thivierge s’attire des ennuis » publié en septembre 2021 par La Presse, signé par les chroniqueurs Hugo Dumas et Patrick Lagacé. On y révélait que le comédien avait perdu un contrat de réalisation d’épisodes de District 31 parce qu’il n’avait pas encore reçu ses deux doses de vaccin contre la COVID-19.

L’article soulignait par ailleurs que l’animateur aurait demandé à deux restaurants de l’admettre dans leur salle à manger même s’il n’avait pas de preuve vaccinale, requise à l’époque. Il aurait aussi contacté des collègues dans le milieu artistique pour qualifier leur adhésion aux mesures sanitaires de « lavage de cerveau ».

Ces révélations sont des « faussetés » qui ont « induit le public en erreur » et qui ont « laissé aux lecteurs l’impression générale » que le comédien était un « antivax », soulignaient ses avocats dans la poursuite, qualifiant l’article de « démarche journalistique bâclée, déficiente et sensationnaliste, empreinte d’iniquité ».

Guillaume Lemay-Thivierge s’était aussi dit « choqué, frustré et attristé de voir des informations intimes et personnelles le concernant être révélées au public sans son consentement », ajoutant s’être par la suite senti « accablé, gêné et humilié chaque fois que son statut vaccinal [était] mentionné ».

La perte de plusieurs contrats professionnels — dont son partenariat avec Hyundai — et donc de « millions de dollars » à la suite de la publication de l’article l’avait motivé à poursuivre le quotidien.