Les six quotidiens régionaux de CN2i annoncent la fin de leur édition papier

La transition numérique des six journaux membres de la Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i) franchira une étape décisive d’ici la fin de l’année : ils cesseront complètement d’être imprimées. Une centaine d’employés, soit près du tiers des effectifs, perdront leur emploi dans le cadre de ce virage.

À la fin mars 2020, les quotidiens Le Soleil, Le Droit, Le Quotidien, La Voix de l’Est, La Tribune et Le Nouvelliste, qui couvrent les nouvelles locales de différentes régions du Québec, avaient mis fin à leurs éditions papier en semaine, conservant seulement une édition hebdomadaire publiée le samedi. La mesure, qui se voulait d’abord temporaire dans le contexte de la pandémie, avait été rendue permanente à l’été 2020.

Cette transition se poursuivra à la fin de l’année 2023, lorsque l’édition imprimée du samedi disparaîtra aussi, faisant de ces six quotidiens des publications entièrement numériques.

Le papier coûte de plus en plus cher à produire et à distribuer et il y a de moins en moins de monde pour le lire

L’information dévoilée mercredi par CN2i était néanmoins attendue par les employés des six quotidiens, qui n’ont donc pas été ébranlés par la nouvelle, a assuré au Devoir le président du syndicat des employés du Soleil, le journaliste Ian Bussières. « Depuis que les coops ont été créées, le fait qu’on s’en va à terme d’un abandon complet du papier, tout le monde était au courant. Tous les employés savaient qu’on s’en allait vers ça », évoque-t-il en entrevue.

La dernière édition papier de ces six quotidiens est donc prévue à la fin du mois de décembre 2023.

« C’était écrit dans le ciel », lance aussi Jean-Hugues Roy, professeur à l’École des médias de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). « Le papier coûte de plus en plus cher à produire et à distribuer et il y a de moins en moins de monde pour le lire », ce qui incite plusieurs médias à opter pour un virage numérique, résume le professeur.

La décision de CN2i s’inscrit d’ailleurs justement dans un contexte où ses quotidiens membres ont vu leurs abonnements papier fondre comme neige au soleil au profit du numérique. « L’abonnement au papier était en diminution constante et les abonnements numériques étaient en croissance constante. Les deux lignes se sont croisées et, maintenant, on a plus d’abonnés numériques que d’abonnés papier », relève au Devoir la directrice générale de CN2i, Geneviève Rossier.

Des emplois affectés

Afin de préparer le terrain de ce virage, CN2i lancera de nouvelles applications numériques et renouvellera les interfaces web de ses quotidiens membres. Ces derniers offrent déjà actuellement un nombre limité d’articles gratuits chaque mois ; les lecteurs souhaitant en consulter davantage sont ensuite invités à se procurer un abonnement payant.

Cette transition entraînera également la création d’un programme de départs volontaires, qui sera annoncé en juin, car certains postes entièrement associés à la production des éditions papier deviendront caducs. Des employés pourront alors quitter en échange d’une indemnité financière ; CN2i espère ainsi éviter d’avoir à procéder à des mises à pied.

Ian Bussières redoute cependant qu’elles ne surviennent quand même si le nombre d’employés souhaitant partir ne s’avère pas suffisant. En entrevue, il a aussi soulevé la crainte que cette diminution de la main-d’oeuvre n’entraîne une surcharge de travail pour les employés qui resteront. « Même si ce sont juste des départs volontaires, si dans mon unité syndicale, j’ai une baisse d’un certain nombre d’employés, est-ce que la charge de travail des employés qui restent va augmenter, ce qui va nous faire perdre les gains qu’on a faits sur les conditions des employés ? C’est ça qui m’inquiète », appréhende M. Bussières.

Geneviève Rossier assure pour sa part que CN2i ne souhaite pas « surcharger » les employés des six quotidiens. Les postes retranchés seront principalement ceux associés actuellement à la production du papier, tandis que les emplois à la rédaction seront protégés « le plus que possible », indique-t-elle en entrevue. « On ne veut pas arriver avec un modèle où les gens s’épuisent. On ne veut pas demander aux gens d’en faire plus avec moins. On veut un modèle où ils s’adaptent bien au modèle numérique. »

Un virage généralisé

CN2i, qui a été créée à la fin de 2019 à la suite de la faillite du Groupe Capitales Médias, compte 350 employés. La création des coopératives de solidarité composées d’employés et de cadres des six journaux concernés avait alors permis d’assurer la survie de ceux-ci, par le biais d’un plan de sauvetage de 21 millions de dollars.

Cette annonce survient une semaine après celle du journal 24 heures, qui a publié jeudi dernier sa dernière édition papier. Le quotidien n’est désormais accessible qu’en format numérique, tandis que son concurrent immédiat dans le réseau de transport en commun de Montréal, le journal Métro, ne publie plus qu’une édition papier par semaine depuis juin 2022.

Au Québec, seuls le Journal de Montréal et le Journal de Québec continuent d’être imprimés sept jours sur sept. Le Devoir propose quant à lui son édition papier du lundi au samedi, tandis que Montreal Gazette a cessé en octobre dernier d’imprimer son édition du lundi.

Ainsi, lorsque les six quotidiens membres de CN2i cesseront d’imprimer leur édition du samedi, « ce sont plus de la moitié des quotidiens francophones au Québec qui ne seront plus imprimés », constate Jean-Hugues Roy. Une situation qui risque de poser un enjeu d’accessibilité à l’information, en particulier pour les personnes âgées, relève le professeur.