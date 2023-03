«Dans les médias» décerne ses premiers prix

L’animateur Stéphan Bureau, à la barre de l’émission Le monde à l’envers, à TVA, a remporté mercredi le prix Personnalité médiatique de l’année décerné par l’équipe de Dans les médias, qui, pour la première fois en six ans, a décidé de récompenser des artisans du milieu.

« Je ne suis pas mécontent du tout, je suis content », a lancé Stéphan Bureau sur le plateau de Marie-Louise Arsenault, visiblement mal à l’aise de recevoir cette distinction. « Je ne suis pas fou de ça : notre métier, c’est pas d’être au centre de l’attention. Je le dis sincèrement, c’est pas de la fausse modestie. »

Pas de gala, pas de public, pas de statuette. Cette première édition des prix Dans les médias s’est déroulée dans la sobriété mercredi soir, à l’occasion du dernier épisode de la saison de l’émission diffusée à Télé-Québec. « Ça faisait plusieurs années qu’on voulait distribuer des prix ; cette année, on s’est organisés pour le faire », explique l’animatrice Marie-Louise Arsenault en entrevue au Devoir.

Chaque semaine, ses collaborateurs Vanessa Destiné, Arnaud Granata, Philippe Léger et Monic Néron décortiquent les mécanismes de fabrication de l’information et de l’image, tout en posant un regard critique sur le milieu. « On estimait que ça fait aussi partie de notre travail de jeter un éclairage sur la qualité du travail des collègues », ajoute-t-elle.

Le choix de Stéphan Bureau comme personnalité médiatique de l’année a été l’un des plus évidents. Son émission Le monde à l’envers, lancée l’automne dernier, a rapidement attiré l’attention et a trouvé un public fidèle à cette heure de grande écoute. « Stéphan Bureau mène de bonnes entrevues et c’est un personnage qui méritait qu’on s’intéresse à son parcours à l’heure actuelle », précise Mme Arsenault.

Pour le prix Relève, c’est Mayssa Ferah qui a été sélectionnée, en raison de « l’humanité qui se dégage dans sa couverture ». La journaliste de La Presse s’est spécialisée dans les affaires criminelles et les faits divers, un secteur de couverture souvent boudé par les journalistes. « Moi, j’ai vraiment aimé ça du premier coup. J’aime aller à la rencontre des gens. Là, c’est une rencontre à un moment où la personne vit le pire moment de sa vie, puis elle accepte de se confier à toi […], c’est vraiment un moment privilégié », a souligné cette dernière sur le plateau de l’émission.

On estimait que ça fait aussi partie de notre travail de jeter un éclairage sur la qualité du travail des collègues

Parmi les autres gagnants, on trouve aussi le photojournaliste Ivanoh Demers pour ses images du récit numérique radio-canadien « Le pays de rêve, c’est pas l’Amérique. C’est le Canada ». En enquête journalistique, Brigitte Noël et Pasquale Turbide ont été récompensées pour leurs reportages Le système Miller et Elles l’appelaient Bob…, présentés à Enquête. Le prix du reportage international revient au journaliste Louis-Philippe Bourdeau, de Noovo Info, pour sa couverture de la guerre en Ukraine « avec des moyens plus modestes que les autres chaînes d’information ». Enfin, Angie Augustin, alias Citron Rose, reçoit quant à elle le prix Création de contenu pour ses vidéos de danse et ses capsules humoristiques.

L’équipe a aussi décerné un prix Dérapage médiatique. « Il y avait plusieurs prétendants. On a pensé à Guillaume Lemay-Thivierge pour son passage aux prix Gémeaux. Ou, récemment, à Gilles Proulx et ses propos sur Québec solidaire. Mais c’est Jean Boulet qui l’emporte », raconte Marie-Louise Arsenault. Les propos du ministre caquiste sur les immigrants tenus en pleine campagne électorale — que les médias ont rapidement invalidés — ont particulièrement marqué les esprits.

Enfin, le public a pu participer à cette première édition des prix Dans les médias en donnant son opinion (à travers un sondage mené en collaboration avec la firme Léger) sur les sujets dont les médias auraient trop parlé. Verdict : la pandémie de COVID-19, le couple formé par le prince Harry et Meghan Markle ainsi que la guerre en Ukraine.

L’émission Dans les médias sera de retour à Télé-Québec pour une septième saison l’automne prochain, toujours animée par Marie-Louise Arsenault.