Lisa LaFlamme souhaite tourner la page sur son congédiement de CTV

Près de huit mois après avoir été congédiée de CTV National News, la renommée animatrice Lisa LaFlamme a accordé mercredi à CBC News sa première entrevue télévisée depuis les événements. Elle indique vouloir passer à autre chose et s’investir désormais dans des causes qui lui sont chères.

« J’ai eu 35 années mémorables et je les ai aimées. Et il y a de nouvelles choses à aimer maintenant. Je vais bien aller, je vais bien. […] Je veux vraiment me concentrer sur l’avenir. Je suis vraiment motivée à l’idée de voir ce qui m’attend », a-t-elle confié à l’émission The National, le téléjournal du réseau public anglophone.

Depuis son congédiement, Lisa LaFlamme a continué son métier en couvrant notamment le décès de la reine Élisabeth II à titre de correspondante spéciale pour CityNews en septembre dernier.

Pour la suite, elle compte se concentrer sur des enjeux qui lui tiennent à coeur. Elle donne en exemple sa récente implication auprès de Journalists for Human Rights, un organisme canadien qui milite pour une meilleure couverture des questions liées aux droits de la personne. « Bien avant la fin de mon contrat, les droits des femmes, leurs défis, des plus jeunes aux plus âgées, ceux des personnes autochtones, noires ou de couleur ont toujours été des choses auxquelles je me suis intéressée », a-t-elle souligné.

Retour sur la controverse

L’été dernier, le congédiement de Lisa LaFlamme, deux ans avant la fin de son contrat à CTV News — et après 35 ans au service de la compagnie — , avait fait couler beaucoup d’encre. La présentatrice de 58 ans avait elle-même annoncé la nouvelle dans une vidéo sur les réseaux sociaux, expliquant avoir été « prise au dépourvu » lorsque Bell Média a soudainement mis fin à son contrat.

Téléspectateurs, collègues des médias et experts du domaine avaient vivement réagi à la nouvelle, reprochant à l’entreprise son manque de clarté et la façon cavalière avec laquelle elle a géré ce congédiement. Plusieurs ont très vite soulevé des questions d’âgisme et de sexisme dans cette affaire, l’animatrice ayant cessé de teindre ses cheveux pour assumer sa chevelure grisonnante à la même époque.

Bell Média avait déclaré de son côté que la résiliation du contrat de Mme LaFlamme était une « décision d’affaires », avant de la remplacer par Omar Sachedina, 39 ans, qui était auparavant correspondant aux affaires nationales de la chaîne d’information.

Interrogés dans différents médias canadiens anglophones, d’ex-collègues de Lisa LaFlamme avaient allégué qu’elle aurait participé à l’instauration d’un climat de travail toxique au sein de la salle de nouvelles de CTV News. Dans la foulée, Bell Média avait lancé une « évaluation indépendante » de la situation. En décembre, l’entreprise a réaffecté à un autre poste le grand patron de l’information de la chaîne, Michael Melling.

En entrevue à CBC News, l’ex animatrice est revenue sur son congédiement, s’en tenant à sa première version. « C’était une décision économique. Je ne peux pas commenter plus parce que c’est tout ce que je sais. […] Et juridiquement, il y a des limites à ce que je peux dire », a-t-elle indiqué.

Elle s’est par contre montrée reconnaissante envers tout le soutien manifesté par le public et le milieu journalistique ces derniers mois. « En tant que journaliste, à la fois comme reporter et présentatrice, j’ai toujours ressenti une responsabilité envers le téléspectateur. Je ne savais pas que c’était réciproque. »

Mais huit mois plus tard, elle relativise et remet les choses en perspective : perdre de son emploi n’est rien comparé aux atrocités qu’elle a couvertes durant sa carrière. « Je pense aux soldats qui ont perdu leurs jambes en Afghanistan, ou aux bébés nés sur des bâches après le tremblement de terre en Haïti, donne-t-elle en exemple. Ça, ce sont des changements soudains dont on ne se relève pas. »

Des honneurs

Lisa LaFlamme est également brièvement revenue sur le prix Gordon-Sinclair que lui a décerné en janvier l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision pour souligner sa carrière exceptionnelle. L’ex-animatrice a indiqué avoir soumis elle-même sa candidature de façon indépendante puisque son ancien employeur ne comptait pas le faire.

« On peut retirer l’emploi de quelqu’un, mais on ne peut pas effacer son histoire et l’ensemble de son travail. Et dans ce cas, ce sont les histoires les plus importantes qu’on a couvertes pendant l’année : la guerre en Ukraine, la visite du pape au pays. […] C’était important pour moi que ces histoires ne soient pas effacées », a insisté Lisa LaFlamme.