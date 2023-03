Le journal étudiant «Montréal Campus» appelle à l’aide

En pleine crise financière, Montréal Campus, le journal étudiant de l’UQAM, vient de lancer un ultime appel à l’aide à travers une campagne de sociofinancement. Les dons amassés permettront au média indépendant de survivre et de relancer son virage numérique, délaissé ces dernières années par manque de fonds.

« C’est vraiment notre dernier recours pour arriver à amasser de l’argent rapidement, explique l’actuelle rédactrice en chef, Marie-Soleil Lajeunesse. Ça va nous aider à finir l’année, mais ça va surtout aider la prochaine équipe à avoir les moyens de développer ses projets au lieu d’être prise, comme nous, à ne pas pouvoir réaliser toutes ses idées. »

L’appel aux dons a été lancé il y a une semaine, jour pour jour, sur le site Web du journal. L’équipe s’est donné comme objectif d’amasser la somme de 3500 $. En moins de 48 heures, les dons atteignaient déjà 2000 $ et, au moment où ces lignes étaient écrites, le pactole s’élevait à 3015 $.

« On a vraiment été surpris et très touchés par l’aide reçue si rapidement », confie, émue, la rédactrice en chef, se laissant même rêver à récolter plus que prévu d’ici la fin de la campagne dans un mois. Les dons amassés seront consacrés à l’achat de matériel audiovisuel, mais aussi à la modernisation du site Web.

Si Montréal Campus a accentué sa présence sur le Web et les réseaux sociaux, publiant déjà des vidéos et des balados d’information, il faut savoir que le tout a été produit avec les maigres moyens du bord. « Les collaborateurs doivent souvent prendre leur matériel personnel, parce qu’on n’en a pas assez. Mais ce n’est pas viable comme fonctionnement », fait valoir Marie-Soleil Lajeunesse.

C’est sans parler du site Web, qui n’a pas été mis à jour depuis cinq ans. Non seulement les problèmes de mise en page se multiplient, mais l’interface limite énormément la créativité de l’équipe.

Difficultés financières

Cette campagne de sociofinancement permettra aussi de léguer un petit coussin de survie, plutôt que des dettes, à la prochaine équipe qui prendra le flambeau d’ici quelques mois. Ce ne sera toutefois pas suffisant pour assurer la pérennité du journal à plus long terme.

Depuis plus d’une dizaine d’années, les finances du journal s’amenuisent en raison notamment de la chute des revenus publicitaires et de l’augmentation des coûts d’impression. Ceux-ci accaparent la moitié du budget, qui était seulement de 6000 $ pour 2022-2023.

Pour sauver ce journal qui leur est cher, les différentes cohortes ont dû faire des choix crève-coeur. Depuis 2010, les membres de l’équipe de rédaction ne sont plus payés pour leur travail, qui est donc devenu bénévole. Seuls les stagiaires perçoivent encore un salaire grâce à différentes bourses venant notamment du Service à la vie étudiante de l’UQAM, de la Faculté des communications et de l’École des médias.

Il a aussi fallu couper petit à petit dans le nombre de publications papier pour économiser de l’argent. Lors de sa fondation en 1980, Montréal Campus était un hebdomadaire. Il s’est transformé avec le temps en bimensuel, pour ensuite n’être publié que trois fois par année en version papier. Aujourd’hui, seules deux éditions annuelles sont encore imprimées. Et là encore, le défi est de taille. Il y a encore quelques mois, Marie-Soleil Lajeunesse craignait de devoir tirer un trait sur l’édition du printemps.

« On y est arrivés finalement, c’est flush, mais on a réussi. On est en plein dans les corrections en ce moment. Par contre, on va sûrement couper dans le nombre d’exemplaires, passer de 1000 à peut-être 800 », explique la rédactrice en chef.

« C’est sûr que je m’inquiète, j’ai peur pour l’avenir du Montréal Campus, poursuit-elle. Je ne pense pas qu’il va mourir demain, mais si on ne lance pas toutes les démarches maintenant pour assurer sa pérennité, ce sera très difficile pour les prochaines équipes de le sauver. »

Source de financement

Selon elle, la solution serait de bénéficier d’une cotisation automatique non obligatoire (CANO). Il s’agit d’une cotisation de quelques dollars prélevée directement sur la facture des étudiants. Ce modèle de financement s’applique déjà à plusieurs publications universitaires au Québec, comme Quartier libre de l’Université de Montréal ou encore The McGill Daily et son pendant francophone, Le Délit.

Les deux journaux étudiants de l’Université McGill ont d’ailleurs mené toute une campagne cet automne pour convaincre la communauté étudiante de se prononcer pour le maintien de cette cotisation qui assure leur survie.

« Malheureusement, on a manqué notre chance, on ne savait pas que la date limite pour faire une demande à l’UQAM était le 15 novembre », rapporte Marie-Soleil Lajeunesse. Elle a néanmoins mis en place en janvier un comité pour monter un dossier de demande.

« C’est beaucoup de travail. Ça prend des preuves administratives, des lettres d’appuis de différentes associations de l’UQAM. On travaille là-dessus et je compte bien faire le suivi avec la prochaine équipe même si mon mandat se termine en juin », assure la rédactrice en chef, plus motivée que jamais.