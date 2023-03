Amqui, une petite communauté hypermédiatisée contre son gré

La frénésie médiatique qui a envahi Amqui depuis lundi laisse peu de gens indifférents dans la petite communauté. Pour plusieurs, les médias ont envahi la ville pour s’abreuver de sa tragédie ; pour d’autres, les journalistes canalisent plutôt la solidarité en pointant plumes et micros sur les blessures causées par le drame.

Le réveil a été brutal pour plusieurs résidents d’Amqui mercredi. Un journal à grand tirage affichait dès l’aube, en pleine page couverture, le visage de celui qui avait semé la terreur au volant de sa camionnette deux jours plus tôt. Son regard implacable les attendait partout, étalé à l’entrée des dépanneurs, aux caisses des épiceries, aux tables des restaurants.

« C’est vraiment intense, déplorait Ariane Thériault en regardant les quatre journaux étalés sur le comptoir d’accueil de son hôtel. Il y a des familles ici, je n’imagine pas ce qu’elles vivent quand elles voient ça. »

Depuis la tragédie de lundi, les journalistes bourdonnent au centre-ville d’Amqui, un endroit peu habitué de voir les projecteurs se braquer sur lui. Les médias parcourent la communauté à la recherche de bribes d’informations qui permettraient, peut-être, d’amener un éclairage nouveau sur un crime qui a bouleversé bien au-delà des frontières québécoises et canadiennes.

La lassitude en gagne toutefois plusieurs. Dans la communauté, certains expriment sans ménagement leur hâte de voir les médias retourner dans leurs contrées. D’autres, au contraire, appréhendent leur départ : une fois les journalistes partis, le broyeur de l’actualité délaissera le drame d’Amqui et la communauté sera seule avec sa tragédie, s’inquiètent-ils.

« Honnêtement, c’est vraiment gossant », affirme sans hésitation Patrice Harvey au comptoir d’un dépanneur du centre-ville. Par la vitre du commerce, il pouvait observer la frénésie des médias agglutinés autour du poste de commandement de la Sûreté du Québec. Ce bourdonnement incessant l’agace : il fait, à son avis, le jeu de l’accusé. « Le pire, c’est que c’est juste ça qu’il veut, ajoute le jeune homme de 18 ans. Il veut juste faire parler de lui. »

Le propriétaire du garage situé de l’autre côté du dépanneur n’a visiblement pas les journalistes en odeur de sainteté non plus. « Je m’excuse d’être bête, mais je n’ai rien à vous dire », affirme Dave St-Laurent, visiblement excédé par l’attention portée sur son commerce.

L’accusé habitait l’immeuble mal en point situé tout juste à côté. C’est ici, dans l’annexe alimentaire du garage, que le chauffard venait régulièrement acheter ses cigarettes. « Les journalistes m’achalent et font des liens juste parce que le gars était mon voisin. Je pense qu’il est temps qu’ils repartent chez eux et que nous, nous retrouvions une vie normale. »

L’après-tragédie

Mercredi, Amqui reprenait lentement son cours. La scène de crime disparue, la circulation retrouvait ses droits sur le boulevard Saint-Benoit, théâtre du drame de lundi. Les commerces, lentement, s’affairaient à rouvrir.

Devant la microbrasserie La Captive, un employé s’affairait en matinée à scier le pied des rampes tordues par la course folle de la camionnette. La tragédie a eu lieu au pas de la porte : il fallait vite en effacer les traces avant d’accueillir à nouveau la clientèle.

À un jet de pierre de La Captive, la clinique d’esthétique et de coiffure Renaissance se remet, elle aussi, lentement, de ses émotions. Une employée de l’endroit figure parmi les blessés. Sa patronne, Mélanie Doucet, referme doucement la porte au nez des nombreux journalistes venus la solliciter. « Je suis désolé, mais j’ai 11 employés à gérer. C’est trop tôt », explique-t-elle avec politesse. Sa collègue se remet lentement de ses blessures à l’hôpital de l’Enfant-Jésus, à Québec, mais les séquelles dont souffre sa famille professionnelle, qui l’attend à 400 km de là, prendront elles aussi du temps à guérir.

« Nous ne sommes pas habitués d’avoir autant de politiciens ou de caméras dans notre ville, explique Claudie Deschenes, directrice des programmes de santé mentale et de dépendance au CISSS du Bas-Saint-Laurent. Il y a en a qui aiment beaucoup ça et il y en a d’autres qui préfèrent rester en retrait. Il faut respecter ça. »

Selon cette ancienne infirmière rencontrée à l’hôpital d’Amqui, la présence d’autant de médias peut créer un sentiment d’envahissement chez certains. Mais « en même temps, les gens ont conscience que c’est seulement pour un certain temps », dit-elle. « Je crois que c’est correct dans ce contexte-là, et je pense que les gens apprécient quand même que ce soit vu et que ça soit su. »

Daniel Valcourt, par exemple, exprime plutôt de la gratitude envers les médias qui le tiennent informé de l’état de santé des blessés. Depuis sa maison située à l’entrée de la ville, il s’impatiente de connaître l’état des trois personnes qui reposaient toujours entre la vie et la mort mercredi après-midi. « C’est grâce aux nouvelles que nous savons si tout le monde va bien », dit-il avec appréhension, soucieux de savoir si telle ou telle connaissance reviendra bientôt en ville.

Dans un cahier, il a noté le nom de chaque victime. L’identité d’une seule lui demeure inconnue ; les autres ont toutes fait partie de sa vie à un moment ou à un autre. Le regard inquiet, en raccompagnant Le Devoir à la porte, il nous demande gentiment de le tenir au courant dès qu’il y aura du nouveau.

À la polyvalente d’Amqui, les jeunes n’ont pas eu l’air trop indisposés par le bourdonnement médiatique. « Il y en a un seul qui m’en a parlé : c’était pour me dire qu’il avait passé à Salut bonjour », raconte le directeur, Pascal Demers.

Celui qui était en poste à Laval lors de l’effondrement du viaduc de la Concorde, en 2006, croit que le départ des journalistes laissera peut-être, au contraire, un sentiment d’abandon. « Quand vous allez partir, c’est possible que les gens se sentent oubliés. Comme si leur drame n’avait plus d’importance, comme s’il s’effaçait derrière une actualité plus récente », appréhende-t-il.

« Pourtant, c’est quand l’adrénaline tombe que les bobos, souvent, ressortent. »