Les journalistes regagnent la confiance des Québécois

Après avoir été la cible de vives critiques, accusés de propager de fausses nouvelles à la pelle, les journalistes ont regagné la confiance des Québécois dans la dernière année. C’est tout du moins ce qui ressort du volet local du plus récent Baromètre de confiance Edelman, publié mercredi.

Le coup de sonde mené en ligne entre le 1er et le 28 novembre 2022 auprès de 1000 Québécois nous éclaire pour une 23e année de suite sur la perception des médias au sein de la population. Ainsi, 58 % des Québécois interrogés font confiance aux journalistes, ce qui représente une hausse de 8 points de pourcentage par rapport à l’année dernière.

« C’est vraiment une belle augmentation ! dit Martine St-Victor, directrice générale d’Edelman Montréal. Ça montre que les faits, la science aussi, c’est important pour notre société. J’espère voir ce pourcentage encore plus élevé dans les prochaines années. »

De manière plus globale, le Baromètre révèle que 60 % des répondants font confiance aux médias, ce qui représente un point de pourcentage de plus que l’année précédente. Des quatre institutions scrutées par le sondage, les médias se retrouvent à égalité avec les entreprises, mais derrière le gouvernement, qui attire la confiance de 61 % des répondants, tandis que les ONG récoltent 63 %.

C’est un bien meilleur niveau que pour l’ensemble du Canada, où l’on fait confiance à 51 % seulement aux médias — soit une baisse de deux points de pourcentage en un an. C’est aussi bien plus qu’aux États-Unis (43 %), qu’en France (39 %), qu’en Australie (38 %) et qu’au Royaume-Uni (37 %), fait remarquer Martine St-Victor.

Cette dernière se réjouit particulièrement de voir que les médias traditionnels représentent la source d’information la plus fiable aux yeux des Québécois sondés, 68 % d’entre eux leur accordant leur confiance, soit une augmentation de 6 % par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, 61 % des répondants disent avoir confiance dans les moteurs de recherche, 50 % dans les médias privés et seulement 27 % dans les réseaux sociaux.

« Quand on voit tout le fact checking qui est fait dans les médias, surtout pendant la dernière période électorale où l’on rappelait les promesses et actions des partis, je pense que ça fait une grosse différence dans l’opinion publique. On voit tout le travail de recherche et d’explication », note Mme St-Victor.

La guerre en Ukraine et l’inflation qui frappe le Québec y jouent aussi un rôle, selon elle. « En temps de crise, on a tendance à davantage se tourner vers les médias traditionnels pour rester informés, trouver des réponses à nos questions. On l’a vu au début de la pandémie, par exemple. Les gens ont besoin des médias comme repères dans les temps difficiles. »

Clivage

Ce qui l’inquiète, par contre, c’est qu’en temps de crise, l’anxiété engendre un plus grand clivage dans la société. Pas moins de 51 % des personnes sondées estiment d’ailleurs que « le pays est plus divisé aujourd’hui que par le passé ». « Les chiffres sur le clivage m’ont brisé le coeur. Je ne pensais pas que c’était un problème au Québec. Mais voir que seulement 17 % des personnes interrogées accepteraient d’avoir comme collègue quelqu’un qui n’a pas du tout le même point de vue sur un sujet, ça m’a secouée », confie Martine St-Victor, qui y voit une sonnette d’alarme.