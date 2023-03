L’appel au stage d’été du «Devoir» est lancé

La période d’inscription aux stages d’été 2023 du Devoir est officiellement ouverte ! Cette année, nous accueillerons sept stagiaires grâce au soutien financier de nos précieux partenaires que sont l’Université Concordia, Les Amis du Devoir et le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC).

« Nous contribuons, par ces stages, à la formation d’une relève en journalisme, un métier essentiel au maintien de l’équilibre démocratique, explique le directeur du Devoir, Brian Myles. Les stages seront rémunérés grâce au soutien de nos partenaires. C’était primordial pour nous, car nous savons que c’est un sujet de préoccupation pour les étudiants. »

Les étudiants sélectionnés auront la chance de suivre le rythme — relativement effréné, qu’ils soient prévenus ! — de la production journalistique. Les recrues participeront aux réunions de production, aux affectations sur le terrain, et elles pourront suivre toutes les étapes de préparation des contenus, de l’idéation jusqu’à la diffusion. Différents secteurs, divers formats et styles journalistiques leur seront proposés. Le stage s’étirera sur huit semaines, en plein coeur de l’été, et sera supervisé par des journalistes d’expérience et la direction de l’information.

Pour une quatrième année, ce stage prend forme parce que Le Devoir et ses partenaires croient à la formation de la relève, une contribution essentielle pour l’avenir de notre métier. D’ailleurs, notre rédaction compte aujourd’hui des employés qui ont fait leurs premières armes lors des stages précédents.

L’Université Concordia et Les Amis du Devoir sont partenaires dans cette aventure depuis le début. « Les stages donnent aux étudiants l’occasion d’appliquer leurs acquis dans le monde réel en temps réel, affirme Graham Carr, recteur et vice-chancelier de l’Université Concordia. Ils en ressortent changés, tout comme la collectivité. »

Cette année, grâce à une toute nouvelle association avec le FRQSC, nous choisirons trois stagiaires (sur les sept) qui pratiqueront le journalisme scientifique, dans le champ des sciences sociales et humaines. « Le FRQSC – Société et culture est heureux de s’associer au Devoir, dit Louise Poissant, directrice scientifique du FRQSC. Nous croyons que ces stages vont contribuer à former une relève en mobilisation des connaissances. »

L’appel de candidatures est ouvert jusqu’au 31 mars prochain. Il est destiné à tout étudiant suivant une formation de premier cycle ou de cycles supérieurs à l’Université Concordia ou au sein de tout autre établissement universitaire québécois. Les aspirants journalistes n’ont pas à provenir nécessairement d’un programme de journalisme, mais ils doivent assurément caresser le rêve de devenir un jour reporter. Nous sommes à l’affût de candidats curieux, débrouillards, audacieux et doués en écriture. Bonne chance à toutes et à tous !

Pour vous inscrire :

Stage Concordia-Le Devoir en journalisme : www.ledevoir.com/bourse-stage-concordia

Stage FRQSC-Le Devoir en journalisme scientifique : www.ledevoir.com/bourses-de-stage-frqsc

Stage Les Amis du Devoir en journalisme : www.ledevoir.com/bourse-de-stage-les-amis-du-devoir