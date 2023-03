L’animateur Michel Désautels annonce sa retraite

Après 50 ans de carrière dans les médias, le journaliste et animateur Michel Désautels a annoncé dimanche matin qu’il prendrait sa retraite au mois de juin prochain.

Celui qui est l’une des têtes d’affiche de la chaîne ICI Première conclura la saison radiophonique à la barre de son émission, Désautels le dimanche, diffusée les dimanches matin. Sa dernière émission aura lieu le 18 juin.

« C’est avec des sentiments partagés que j’ai décidé de prendre ma retraite à la fin de la saison. Quitter la Maison qui a été la mienne depuis 50 ans me donne un bon coup de blues, a affirmé Michel Désautels par voie de communiqué. Mais, bien vite, ce sentiment s’estompe quand je pense à la chance que j’ai eue de pratiquer un métier formidable, avec des collègues qui croient sincèrement à la pertinence du service public. Je ne suis jamais entré au bureau à reculons. J’en sors le sourire aux lèvres. »

Au cours de sa longue carrière, le journaliste a animé de nombreuses émissions radiophoniques, dont celle du retour à la maison sur les ondes de Radio-Canada, de 2003 à 2012. Il anime Désautels le dimanche depuis dix ans et participe quotidiennement à l’émission matinale Tout un matin depuis quatre ans.

À la télévision, le journaliste a animé des soirées électorales à compter des années 1980 et a couvert cinq Jeux olympiques, tant à titre de reporter que de chef d’antenne. Au fil des ans, il a été à la barre de nombreuses émissions, dont le talk-show Studio libre et le magazine Point libre avec Jean-François Lépine, Daniel Pinard et Gil Courtemanche. Il est également l’auteur de trois livres.

« Michel Désautels est littéralement un géant de la radio », a déclaré la directrice générale de l’Information de Radio-Canada, Luce Julien, dans un communiqué. « Érudit en tout, il possède aussi une mémoire phénoménale. Tout au long de sa carrière, les auditeurs du diffuseur public ont pu apprécier sa voix chaleureuse et ses grands talents de vulgarisateur. Ardent défenseur de la radio publique, il va nous manquer à tous. »