Un nid-de-poule sur l’autoroute de l’information?

Stimulée durant la pandémie par un afflux de lecteurs et de nouveaux revenus, la presse écrite québécoise se tire bien d’affaire depuis trois ans. La fin de la crise sanitaire a toutefois signé la fin de la récréation : le virage n’est pas terminé vers des modèles plus rentables et plus durables. Mais quels sont ces modèles ?

Il existe plus d’une réponse à cette question. La plus évidente est que les grands consortiums et les chaînes nationales ont perdu de leur lustre. Rencontrés au cours de la dernière semaine, les dirigeants des principaux quotidiens montréalais (Le Devoir, La Presse, Le Journal de Montréal) ont tous à peu près dit la même chose : l’intégration verticale a fait son temps.

À lire aussi Ce texte est publié via notre section Perspectives.

On ne dégage plus, en 2023, la même marge bénéficiaire en produisant de l’information écrite qu’il y a dix ans.

Du local

L’industrie a entre-temps assaini ses finances. Le Devoir a été rentable durant six des huit années menant à 2021. Rien n’indique que la tendance a changé en 2022. La Presse a annoncé à la fin janvier un bénéfice pour l’année 2022 évalué à 11 millions de dollars. Malgré les coûts grimpants du papier qui l’a obligé à déplacer l’impression d’une partie de ses journaux, Québecor a dégagé l’année dernière un bénéfice de 600 millions de dollars.

L’annonce à la fin janvier par Postmedia d’un nouveau cycle de coupes dans ses propres quotidiens partout au Canada, dont Montreal Gazette, a résonné dans tout ça comme une note discordante. Simple nid-de-poule sur l’autoroute de l’information, ou est-ce le retour des années difficiles prépandémiques ?

Postmedia n’a pas voulu répondre aux questions du Devoir. L’homme d’affaires montréalais Mitch Garber, lui, si. Ce dernier a manifesté, d’abord en privé auprès des dirigeants de Postmedia, puis en public sur Twitter, son intérêt à investir dans la Gazette, ce qui assurerait sa survie.

Ni Postmedia ni son propriétaire, un fonds spéculatif du New Jersey nommé Chatham Asset Management, n’ont pris contact avec lui. « C’est possible qu’au New Jersey, on n’ait pas de sentiment par rapport à la situation locale chez nous, dit Mitch Garber au Devoir. Des coupes peuvent entraîner plus de bénéfices à court terme, mais ça va faire mal à long terme. On va réduire le tirage et perdre des annonceurs, et donc faire moins de revenus », dit celui qui a reçu de nombreux appuis dans sa démarche, y compris de la CAQ.

Le problème avec la Gazette, conclut Mitch Garber, n’est pas le journal lui-même — le quotidien montréalais serait même rentable. Les décisions qui se prennent aux États-Unis et à Toronto, où est basé Postmedia, font malheureusement fi du contexte unique dans lequel la Gazette se trouve.

Diversification

L’importance de la proximité des médias avec leur lectorat fait l’unanimité parmi leurs dirigeants. Pourtant, les modèles d’affaires divergent. À un bout du spectre se trouve Le Journal de Montréal, intégré, avec Le Journal de Québec et d’autres propriétés comme le journal 24 heures, dans Québecor Média. Et, à l’autre extrémité, il y a La Presse, qui, depuis cinq ans, est un organisme à but non lucratif capable de remettre des reçus de charité à ses donateurs.

Entre les deux se trouve Le Devoir, une entreprise à but lucratif qui a elle aussi sa propre stratégie philanthropique. Ailleurs au Québec, les Coops de l’information regroupent les quotidiens régionaux qui faisaient auparavant partie du même groupe que La Presse.

Le directeur du Devoir, Brian Myles, se fait le porte-parole de ses homologues quand il parle de l’importance pour les entreprises médiatiques de diversifier leurs sources de revenus. Le quotidien de la rue Berri a, depuis le lancement de son site Web en 1997, adopté un modèle d’abonnement payant qui jure avec la gratuité adoptée sur Internet par des concurrents comme La Presse, ou même Radio-Canada (voir autre texte).

« Les médias traditionnels ne seront jamais en mesure de concurrencer la capacité de segmentation des audiences numériques de Google et de Facebook, dit le grand patron du Devoir. On ne doit pas renoncer à la publicité, mais ce n’est pas durable. J’estime qu’un média rentable est capable d’exiger une contribution de ses lecteurs. »

Brian Myles ajoute que les donneurs d’ordres au gouvernement et au privé ont la responsabilité de mieux considérer les médias locaux dans l’attribution de leur budget publicitaire. « On ne demande pas l’abolition du placement sur Google ou Facebook, mais l’achat publicitaire qui se fait à partir des fonds publics pourrait être plus équitable envers les médias nationaux. Le gouvernement du Québec l’a fait durant la pandémie, et je crois que son message s’est bien rendu à destination. »

Le législatif à la traîne

Brian Myles estime par ailleurs désuètes certaines lois qui touchent aux activités médiatiques. Il cite celle sur le droit d’auteur. La reproduction sans frais à des fins éducatives des articles de journaux par les écoles et d’autres éditeurs est devenue au fil du temps trop permissive. « Ça limite notre capacité à monétiser nos contenus », dit-il.

Le projet de loi C-18 est une autre mesure législative fort attendue qui affectera elle aussi le fonctionnement des médias canadiens. S’il est adopté, ce projet obligera Google, Facebook et les autres géants du numérique surnommés GAFA à verser des redevances aux médias locaux.

Avec un peu de chance, C-18 stabilisera le marché de l’information. Malgré le rouspétage de Google et de Facebook, l’exemple australien — où une loi similaire est en place depuis deux ans — tend à démontrer qu’il est possible pour les GAFA de dédommager les médias pour la diffusion qu’ils font de leur contenu.

Cette nouvelle entrée d’argent pourrait rendre moins vital le crédit d’impôt sur les salaires des employés des salles de nouvelles, pense l’éditeur adjoint et vice-président information de La Presse, François Cardinal. On ignore d’ailleurs à ce jour si le crédit fédéral deviendra une mesure permanente, comme le souhaitent bien des médias.

« Pour les organisations qui se qualifient, la mesure devrait être permanente », dit François Cardinal. Il nuance : « On pourrait se redemander si c’est justifié régulièrement, et selon l’évolution de l’industrie. Est-ce que, à la suite d’une négociation fructueuse avec les GAFA après C-18, ce sera encore nécessaire ? »

Bien des choses peuvent encore changer dans les années à venir, avertit François Cardinal. La Presse, entièrement numérique depuis 2018, estime qu’une agilité de tous les instants pérennisera son succès financier des dernières années. « Le mot “durable” ne veut pas dire que tu as un horizon de 20 ans devant toi. L’évolution est constante et rapide. Il y a 20 ans, on ne se demandait pas sur quelle plateforme nous serions cinq ans plus tard. Aujourd’hui, on peut se réjouir quand on est à la bonne place au bon moment avec le bon modèle d’affaires. »

La même réflexion turlupine aussi le p.-d.g. de Québecor, Pierre Karl Péladeau. Son père, Pierre Péladeau, a fondé Le Journal de Montréal. Quand Le Devoir lui demande quel avenir il entrevoit pour le quotidien, l’émotion pointe à la surface. « C’est mon père qui a lancé ce journal-là… alors ça va mener à des questions difficiles. Je vais peut-être le racheter personnellement, je ne sais pas. »

Pierre Karl Péladeau se garde bien de jouer au « futurologue », comme il dit, mais sa répartie demeure éloquente : la presse écrite est peut-être sortie de crise, mais la façon dont l’information est produite et consommée n’a pas fini de changer.