Extrapayant, super choquant

C’est reparti en titi. Québecor a reçu des appuis non sollicités ces derniers jours dans sa lutte contre ICI Tou.tv Extra, service payant de vidéo sur demande (VSD) de la Société Radio-Canada (SRC).

« Je ne suis pas seul à le dire, même les journalistes de La Presse se sont mis à deux là-dessus », remarque Pierre Karl Péladeau, grand patron de Québecor. « C’est une lapalissade que de se poser la question. Ça fait longtemps qu’on la pose, nous, cette question-là. »

La question, c’est celle du service payant ou gratuit, voire de l’existence même du service. Et elle se pose de plus en plus partout. Les sites d’information gratuits des médias publics font-ils une concurrence déloyale aux entreprises privées ? Google devrait-elle dédommager les médias d’information pour la diffusion gratuite de leurs productions ? Pourquoi les géants du Web comme Facebook ou Twitter lancent-ils des services payants ?

Un éditorialiste et un chroniqueur télé de La Presse ont effectivement récemment critiqué le supplément de 7 $ (moins un sou, plus les taxes) par mois qu’il faut payer pour s’abonner à une offre de la télé publique déjà financée par les impôts. Des commentaires en ligne en ont rajouté, et pas toujours avec délicatesse. La plateforme GEM de CBC propose une version différente à 5 $ qui permet simplement de retirer les pubs, sans offrir des primeurs ou des exclusivités.

Le concurrent privé Québecor répète la même chose depuis des années. Une demande d’interruption de ce service payant (mais pas du volet gratuit de Tou.tv) a même été déposée en janvier 2020 auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), organisme réglementaire du secteur, pour « pratiques anticoncurrentielles ».

La démarche exceptionnelle se fondait sur le supplément, mais aussi sur la transformation de la plateforme en télédistributeur, sans contribution au Fonds des médias, en contravention apparente de la Loi sur la radiodiffusion. La plainte a été rejetée en août 2021, le CRTC jugeant que le service de la SRC transmettait des émissions uniquement par Internet, comme Netflix et Club illico.

En état d’hybridité

Quelle serait la solution maintenant que le CRTC ne donne pas de prise réglementaire pour changer la donne ? « Qu’ils arrêtent de vendre de la publicité et qu’ils arrêtent de vendre de la VSD par abonnement, répond le président Péladeau en parlant des services de la SRC. […] Il y a des limites à l’utilisation des fonds publics. »

Christiane Asselin, directrice principale d’ICI Tou.tv, explique que le volet payant Extra a été lancé pour répondre à une demande des abonnés de son service en ligne. « Une très large portion des gens veut regarder le contenu à la demande sans publicités », dit-elle, en ajoutant que le prix (6,99 $ par mois) n’a pas changé depuis 2014. « Tou.tv est une plateforme hybride. On voit que ce sont les plateformes de ce type qui vont le mieux face aux problèmes postpandémiques. »

Pour la SRC, l’argument du financement public des émissions qui justifierait la gratuité ne tient pas la route puisque les plateformes concurrentes, y compris celle de Québecor, diffusent aussi des productions subventionnées.

« J’ai plutôt envie de célébrer Club illico et Tou.tv Extra », dit Mme Asselin, en citant le triste sort de la plateforme de streaming française Salto des groupes France Télévisions, M6 et TF1, qui fermera le 27 mars faute d’un repreneur. « Je regarde avec tristesse ce qui se passe en France, où les tentatives de contrer Netflix ou Amazon Prime ont échoué parce qu’elles ont pris trop de temps à s’installer. »

La création pionnière Tou.tv est née en janvier 2010 à l’initiative de Sylvain Lafrance, quand il était vice-président des services français de la SRC. Maintenant directeur du Pôle médias et de la revue Gestion de HEC, il parle avec d’autant plus de détachement de la plateforme que le service payant Extra a été lancé après son départ de la SRC.

« Je trouve un peu courtes les attaques contre le volet payant », dit le professeur Lafrance en précisant qu’il ne veut pas défendre la SRC, bien que la plateforme, y compris le volet Extra, lui semble tout à fait conforme au mandat du diffuseur. « Le système canadien de télédiffusion est mixte, privé et public, également par les sources de revenus. Radio-Canada reçoit des subventions et va chercher des revenus commerciaux. De même, les compagnies privées reçoivent beaucoup d’argent public pour leurs productions. On peut bien demander de retirer l’argent commercial de la SRC, mais est-ce qu’on va aussi demander de retirer les subventions aux télévisions privées ? »

Gratuit/payant

Ce modèle mixte existe avec des variantes ailleurs dans le monde et mène parfois aux mêmes tiraillements. La BBC, service public d’information et de divertissement le plus prestigieux du monde, est parfois accusée de concurrence déloyale par les médias privés. Le réseau Sky News de l’empire Comcast répète constamment que la gratuité des services et le niveau de la redevance favorisant le diffuseur public lui confèrent un avantage injuste.

Le professeur Lafrance ajoute par courriel que, si Tou.tv Extra offrait tout son service gratuitement, les concurrents crieraient eux aussi à la concurrence déloyale. « Il y a une espèce de mensonge sur la gratuité, dit-il, de vive voix cette fois. Comme si on ne payait pas. On paye avec nos données personnelles. On paye avec notre attention parce qu’on est exposés à la pub. On paye avec nos taxes et nos impôts. »

On paye maintenant doublement. Les gigagéants développés autour de la gratuité, comme Facebook, Instagram ou Twitter, ont développé récemment des volets payants. L’interdiction du partage des comptes par Netflix depuis une semaine constitue une sorte de variante commerciale autour de la dynamique payante ou pas.

« Jusqu’à maintenant, on prenait nos données personnelles et notre attention et c’était gratuit, dit le professeur Lafrance. Maintenant, on va encore prendre notre attention et nos données, et même un peu plus, et il faudra payer. C’est extraordinaire comme promesse trahie ! On ne dit pas : “Payez 6,99 $ par mois et vous n’aurez plus de pub.” Non, non. On promet seulement de mieux vous référencer et de mieux protéger vos données. Il faut donc les payer pour protéger les données qu’ils nous ont prises ! »

Tout le modèle d’affaires des gigagéants du Web repose en fait sur la captation et la rediffusion de données gratuites, permettant ensuite de tirer profit de la vente de publicités. Le dernier rapport du Reuters Institute prédit que l’année 2023 sera marquée par des luttes pour la régulation des contenus numériques et le dédomagement des médias d’information pour la distribution gratuite de leurs nouvelles. L’Europe et l’Australie sont déjà engagées dans ces voies que le Canada s’apprête à emprunter à son tour.

« Le plus grand danger de la gratuité des GAFAM, c’est qu’ils ne mettent pas d’argent dans notre culture, dit M. Lafrance. On va voir de plus en plus la télévision des autres, les idées des autres, et on aura de moins en moins de ressources pour la nôtre. C’est un enjeu majeur, et il y a des projets de loi pour corriger la situation. C’est un enjeu majeur. C’est fondamental. »



Avec Alain McKenna

La dictature de l’abonné Les médias d’information et de divertissement oscillent depuis toujours entre le modèle payant et la (quasi-)gratuité permise par la publicité. Dès le début du XIXe siècle, les réclames liées aux journaux populaires (The Sun, fondé à Londres en 1833, La Presse, à Paris en 1836…) abaissaient le prix de vente des tirages à presque rien. Ce financement permettait en plus de se détacher de ce que le magnat français Émile de Girardin, théoricien du marché biface, appelait le « despotisme étroit de l’abonné », ce lecteur tyran permettant rarement que « son » média s’écarte de ce qu’il considère comme la ligne politique ou idéologique à suivre. La révolution numérique a encore rebrassé les rapports entre la pub et l’abonnement. Prenons un exemple au hasard, celui du Devoir. Un modèle d’abonnement numérique est apparu dès le lancement du site Internet LeDevoir.com, en 1997. Le directeur, Brian Myles, explique que les revenus des abonnements en ligne, d’abord modestes, ont connu une croissance de 269 % entre 2014 et 2021. La Presse a plutôt choisi l’option de la distribution gratuite de ses contenus, en misant sur les revenus publicitaires combinés à des dons du lectorat.