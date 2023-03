Les médias, le talon d’Achille de Québecor

Québecor possède toujours le réseau de télévision le plus écouté, le journal le plus lu, les magazines les plus vendus. Mais force est d’admettre que l’empire médiatique de Pierre Karl Péladeau n’est plus aussi hégémonique qu’il l’était. Plombée d’une part par TVA Sports, l’entreprise doit également faire face à l’offensive de Bell sur le marché francophone, et surtout à l’arrivée de géants internationaux de l’écoute sur demande, qui ont changé la donne en quelques années. Dans un écosystème complètement dynamité, difficile de se réinventer…

La suppression de 240 postes il y a deux semaines marque la fin d’une époque pour l’empire médiatique. Le système de convergence de Québecor, qui a fait son succès et qui a été imité par tous, est encore bien huilé, mais il n’a plus la même force de frappe.

En 2003, Star Académie attirait plus de trois millions de téléspectateurs, en plus d’alimenter le magazine 7 jours, Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec et tutti quanti. Vingt ans plus tard, le nombre de lecteurs des magazines a connu une baisse vertigineuse. Entre 2003 et 2018, une revue comme Échos vedettes a perdu 72 % de son lectorat, selon des données compilées par le Centre d’études sur les médias.

Même s’ils demeurent de loin les plus lus dans leurs marchés respectifs, les deux quotidiens de Québecor ont aussi été victimes de la désertion du papier pour le numérique. « Avant, les journaux, c’était une machine à imprimer de l’argent. Maintenant, ce n’est plus rentable. Le modèle est brisé. Les journaux qui s’en sortent sont ceux qui ne sont pas détenus par un grand groupe de presse, qui ne sont pas à but lucratif. Combien de temps Québecor va-t-il encore accepter de perdre de l’argent ? » s’interroge Jean-Hugues Roy, professeur de journalisme à l’École des médias de l’UQAM.

Affaibli, mais toujours bien en selle

En télévision aussi, la situation a déjà été plus enviable. Outre TVA Sports, qui s’avère un gouffre financier depuis son lancement en 2011, le réseau TVA doit conjuguer avec une perte de revenus publicitaires. La chaîne généraliste caracole toujours en tête des cotes d’écoute, mais une partie de son audience s’est érodée au fil des ans au profit des Netflix et Disney + de ce monde. Les émissions phares La voix et Sortez-moi d’ici, par exemple, ont attiré chacune 1,4 million de téléspectateurs dimanche dernier, soit deux fois moins que Star Académie en 2003.

Cela étant dit, 1,4 million, ce n’est pas non plus négligeable à l’ère des réseaux sociaux, où l’on parle de « vidéo virale » dès lors qu’elle dépasse à peine les quelques dizaines de milliers de vues. « On s’entend, ce n’est pas demain la veille que la télé traditionnelle va s’éteindre. […] Il y a encore de belles années qui attendent Québecor. On ne parle pas d’une entreprise en difficulté. Seulement certaines composantes le sont », tempère Pierre Bélanger, qui enseigne en communication à l’Université d’Ottawa.

Il souligne que Québecor peut toujours se replier sur son très lucratif câblodistributeur, Vidéotron. Pour l’année 2022, pas moins de 98 % des bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements de la compagnie étaient attribuables à sa division des télécommunications. De quoi donner à la compagnie la marge de manoeuvre nécessaire pour investir dans son offre médiatique.

Une radio ou un journal ?

Dans les dernières années, Québecor a multiplié les tentatives pour s’adapter à la nouvelle conjoncture dictée par les grandes plateformes. En 2018, la compagnie a lancé en grande pompe Qub radio, une radio numérique, avec des têtes d’affiche comme Richard Martineau, Sophie Durocher ou encore Mario Dumont. Or, cinq ans plus tard, les résultats se font toujours attendre.

Interrogé à ce sujet par Le Devoir la semaine dernière, Pierre Karl Péladeau n’a pas caché sa déception. « Moi, mon sentiment, c’était qu’on allait passer à la radio numérique beaucoup plus rapidement. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Je pense que tout le monde le reconnaît », a admis le président et chef de la direction de Québecor.

L’homme d’affaires a du même souffle réitéré son souhait de se lancer dans la radio traditionnelle, à peu près le seul secteur où Québecor est absent à l’heure actuelle. Or, la loi empêche un patron de presse de posséder à la fois une chaîne de télé, une station de radio et un journal dans un même marché.

Pour acheter une fréquence sur la bande FM dans la région métropolitaine, il faudrait donc vendre Le Journal de Montréal. On pourrait être tenté de croire que le contexte s’y prête, alors que la radio parlée est de loin le média qui a le moins écopé de l’arrivée du numérique. Bien moins que la presse écrite, en tout cas.

Mais Pierre Karl Péladeau rejette cette idée pour l’instant. « On souhaiterait plutôt que la réglementation puisse s’assouplir », a affirmé celui qui est très attaché au journal fondé par son père il y a près de 60 ans.

Cure de jouvence

Lors de cette même entrevue, Pierre Karl Péladeau s’est aussi montré transparent sur les difficultés de ses plateformes d’écoute en ligne Vrai et Club illico, dont il n’écarte pas la fusion. Aucune des deux plateformes n’est vraiment rentable actuellement. « On a été précurseurs, mais on se fait rattraper par tout le monde. On n’est pas en croissance, et si on est en croissance, c’est ponctuel, c’est parce qu’on a un gros hit, comme la série Mégantic. Mais le problème, c’est que Mégantic, ça ne dure pas 12 mois ! » a illustré l’ancien chef du PQ.

Toutes les plateformes, y compris les géants américains, font face au même problème. Leur modèle d’affaires, qui consiste à investir des sommes colossales afin de proposer sans cesse des nouveautés à leurs abonnés, n’est tout simplement pas viable.

Avec le Club illico, Québecor a aussi pris un risque supplémentaire en misant sur des séries qui n’auraient probablement pas abouti sur TVA autrement. Radio-Canada propose aussi des contenus audacieux sur Tou.tv, mais ceux-ci cadrent d’emblée avec l’image de marque du diffuseur public. Ce n’est pas le cas de séries comme La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, Le temps des framboises ou encore Audrey est revenue, laquelle a d’ailleurs été reprise par Télé-Québec plutôt que par TVA.

« On sent depuis quelques années une volonté de Québecor de rajeunir son auditoire, pour parler à ceux qui ont aujourd’hui déserté la télé québécoise pour Netflix. Mais ça va plus loin que ça. On essaie de changer l’image de marque de TVA, qui reste dans l’imaginaire collectif une télévision populaire, parfois même populiste, consensuelle, et moins audacieuse que Radio-Canada », note Stéfany Boisvert, professeure à l’École des médias de l’UQAM.

Selon elle, cette lente métamorphose n’est pas étrangère non plus à l’arrivée de Bell dans le décor. Pour la première fois depuis que Québecor est propriétaire de TVA, l’autre chaîne généraliste privée au Québec est détenue par un acteur majeur qui a les moyens de ses ambitions.

« TVA attire encore beaucoup plus de cotes d’écoute, mais on sait que ce n’est pas la seule chose qui compte, rappelle Stéfany Boisvert. Aux yeux des annonceurs, certains groupes comptent plus que d’autres, notamment les jeunes. Avec Noovo, Bell a réussi de bons coups dans cette tranche d’âge avec Occupation double et Big Brother. TVA pourrait continuer de miser sur des valeurs sûres pour garder son large auditoire plus âgé, mais probablement qu’on préfère bouger maintenant pour éviter de se retrouver le bec à l’eau. »

Avec Alain McKenna