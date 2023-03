Le Conseil de presse blâme Gilles Proulx

Le Conseil de presse du Québec (CPQ) retient le grief de « propos discriminatoires » à l’endroit du commentateur Gilles Proulx pour des propos tenus à l’émission Denis Lévesque diffusée à LCN le 23 septembre 2021. Le CPQ est le tribunal d’honneur du journalisme professionnel.

La plainte déposée par Kintal Sanolus dès le lendemain de la diffusion de l’émission portait précisément sur des propos concernant François Amalega, homme noir, ex-professeur de mathématiques au Collège Jean-de-Brébeuf, militant et manifestant contre les mesures sanitaires pendant la pandémie, y compris devant les établissements scolaires.

« D’abord, il vient d’arriver au pays, il vient nous dicter des nouvelles formes d’adoption des lois, je te le mettrais sur la pelle à charbon », a dit M. Proulx en ajoutant : « Je le renverrais chez lui ».

Ce commentaire a été fait au sujet d’une loi interdisant les manifestations contre les mesures sanitaires à proximité des écoles, des centres de dépistages de la COVID-19 et d’autres établissements publics.

« Bien qu’un journaliste d’opinion comme Gilles Proulx bénéficie d’une liberté de ton et de style, la déontologie exige qu’il ne tienne pas de propos discriminatoires, par exemple des propos racistes ou xénophobes, explique la décision rendue publique jeudi. […] Mais dans le dossier qui nous concerne ici, les propos […] attaquent plutôt ses caractéristiques personnelles en tant qu’immigrant noir. En ce sens, les propos de Gilles Proulx tendent à susciter et attiser la haine et le mépris et à entretenir les préjugés envers les Noirs, plus particulièrement les immigrants noirs. »

La décision s’appuie sur la référence à « la pelle à charbon », expression qui « peut renvoyer à l’esclavagisme, d’un point de vue historique ». Le Conseil juge aussi que la proposition de renvoyer M. Amalega « chez lui » suscite « le mépris et la haine envers les immigrants noirs » comme le reste de l’intervention (« Il vient d’arriver au pays », etc.) « dénigre les immigrants qui prennent part aux débats publics » .

LCN, comme tous les médias du groupe Québecor, n’est pas membre du CPQ et n’a pas répondu à la plainte.

Le Conseil de presse a dévoilé d’autres décisions. Les deux plaintes déposées contre Le Quotidien par Clément Fontaine sont rejetées. Une première pour la modification d’un temps de verbe dans sa lettre d’opinion publiée le 6 mai 2021 qui n’a « pas trahi la pensée de l’auteur ». Une autre pour la non-publication d’une de ses répliques au sujet du projet GNL Québec à Saguenay, le journal ayant « respecté la diversité des points de vue sur le sujet ».

Le CPQ retient avec beaucoup de nuances la plainte de Dani Grandmaître visant l’article « France Bélisle nie les allégations de harcèlement en milieu de travail » du journaliste Mathieu Bélanger publié dans Le Droit le 25 octobre 2021. Le reproche d’« information inexacte » est cependant jugé mineur. Le tribunal n’adresse donc pas de blâme au journaliste ou à son média.

Le Conseil rejette finalement la plainte de Jean-Patrice Martel contre Le Journal de Chambly pour la publication de deux articles du 11 mai 2021 signés par le journaliste Jean-Christophe Noël. Les griefs d’utilisation injustifiée d’une source anonyme, de partialité, d’information incomplète et de manque d’équilibre comme de refus de publier une réplique sont tous balayés.

Les décisions complètes peuvent être consultées sur le site de Conseil de presse du Québec.