Le Conseil de presse gagne face à Québecor

Le Conseil de presse du Québec (CPQ) a gagné son bras de fer avec les médias de Québecor. Un jugement de la Cour supérieure du Québec publié vendredi indique que le CPQ n’a pas violé leur droit de ne pas s’associer en continuant de traiter des plaintes à leur égard, ni porté atteinte à leur réputation.

Le Groupe TVA et MédiaQMI (Journal de Montréal, Journal de Québec, 24 heures, entre autres) ont quitté le tribunal d’honneur du monde médiatique en 2008 et en 2010, estimant que ses décisions déontologiques sont « faiblement motivées, arbitraires, dénuées de rigueur, fondées sur une appréciation biaisée des faits et sans vision pratique au point de restreindre la liberté de presse », peut-on lire dans le jugement.

Depuis, le Conseil a, à de multiples reprises, tenté de « convaincre MédiaQMI et TVA de réintégrer ses rangs, sans succès ».

En 2018, les deux filiales de Québecor réclament au CPQ de cesser de traiter des plaintes à leur égard, jugeant que cela porte atteinte à leur droit de ne pas s’associer, qui est protégé par la Charte des droits et libertés.

« Chaque fois que le CPQ se saisit d’une plainte, il nous impose son processus, son guide et l’interprétation subjective et arbitraire qu’il en fait, il nous impose ses valeurs et son opinion de ce qui constitue du bon journalisme. Nous, on n’accepte pas ça », a fait valoir lors des audiences, en septembre dernier, Me François Fontaine, qui représente les médias de Québecor.

« Rien ne contraint MédiaQMI et TVA à adhérer au Conseil », indique la Cour supérieure. Mais « le processus de traitement des plaintes [réalisé par le CPQ] ne viole pas […] leur droit de ne pas s’associer », peut-on lire dans le jugement.