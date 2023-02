C’est la fin pour QUB musique

Après avoir annoncé la suppression de 240 postes, Québecor met la hache dans son volet numérique, notamment dans sa plateforme QUB musique, qui cessera ses activités pour se fondre à un poids lourd français de l’écoute en ligne.

Lancée en grande pompe en mai 2020, QUB musique devait être une option de rechange 100 % québécoise aux géants de l’écoute en ligne que sont Spotify et Apple Music. Mais le service n’a jamais rencontré le succès espéré, même s’il offrait à ses abonnés un catalogue concurrentiel par rapport aux autres plateformes.

Selon nos informations, les listes de lecture qui se trouvent actuellement sur l’application QUB musique seront bientôt hébergées sur la plateforme française Qobuz, qui fera son entrée au Canada en mai. Les abonnés de QUB musique pourront aussi se joindre à Qobuz, dont Québecor était déjà l’un des partenaires.

Bien que QUB musique tire sa révérence, QUB radio, la radio numérique de Québecor, survivra à ce vaste plan de restructuration annoncé jeudi, dont les détails seront précisés d’ici les prochains jours. On sait d’ores et déjà que le Groupe TVA sabrera 140 de ses emplois, ce qui correspond à près de 11 % de son personnel actuel. Cette division comprend non seulement le réseau TVA et ses chaînes spécialisées, mais également les magazines et les studios de cinéma MELS.

Coupes au 24 heures

Une centaine de postes seront supprimés ailleurs chez Québecor, dont une quarantaine dans la division NumériQ, dont fait partie QUB musique. Au sein de cette entité, le 24 heures écope également des compressions, alors que l’ensemble de l’équipe chargée de la production de documentaires pour la chaîne Vrai est licenciée.

À l’origine un journal papier distribué en semaine gratuitement dans le métro, le 24 heures s’est considérablement transformé durant la pandémie pour devenir un média essentiellement numérique destiné à un public plus jeune. Une seule édition papier par semaine est dorénavant publiée, mais celle-ci est appelée à disparaître à la suite de ces coupes, a appris Le Devoir.

Québecor a annoncé ce vaste plan de restructuration en marge de la publication des résultats financiers du Groupe TVA pour le dernier trimestre de 2022. Durant cette période, les chaînes de télé du groupe ont vu leurs cotes d’écoute progresser, mais les bénéfices ont été plombés par la baisse des revenus publicitaires. Et ce, alors que Québecor a augmenté ses investissements dans la production de contenu télévisuel afin de nourrir ses plateformes Club illico et Vrai.

À cela s’ajoute le gouffre financier que représentent TVA Sports, qui n’a jamais été rentable depuis son lancement, en 2011, ainsi que les magazines, qui n’ont plus accès à certaines aides gouvernementales mises en place durant la pandémie.

Avenir incertain pour TVA Sports

Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, pointe une fois de plus du doigt la « concurrence déloyale » de Radio-Canada, qui accapare une partie des revenus publicitaires tout en profitant de l’argent public, auquel n’ont pas droit les diffuseurs privés. Il reproche aussi à Bell de favoriser ses chaînes par rapport à celles de Québecor sur son service de câblodistribution, notamment RDS au détriment de TVA Sports.

Au micro de Paul Arcand, vendredi matin, Pierre Karl Péladeau a admis que TVA Sports perdait énormément d’argent depuis sa fondation et n’a pas caché que l’avenir de la chaîne était aujourd’hui incertain. « Il y a un certain nombre de considérations qui ne militent pas dans la perspective d’une réussite en ce qui concerne TVA Sports », a-t-il laissé savoir.

Sur les ondes du 98,5, Pierre Karl Péladeau a aussi reconnu qu’il existait trop de plateformes de vidéos sur demande. Il n’a pas écarté l’idée de fusionner le Club illico, qui propose essentiellement des séries, et la nouvelle plateforme Vrai, qui donne dans le documentaire. « [Avoir deux plateformes], c’est une stratégie qui va peut-être évoluer », a indiqué M. Péladeau.