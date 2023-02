Québecor va supprimer 240 postes, dont 140 au Groupe TVA

Jeudi noir dans le monde médiatique québécois : Québecor a annoncé la suppression de 240 postes après que le Groupe TVA eut encaissé des pertes importantes dans toutes ses composantes lors du dernier trimestre. Les difficultés du réseau de télé généraliste et de la chaîne sportive TVA Sports sont en cause.

Le Groupe TVA n’a pas indiqué dans quels secteurs ces postes seront éliminés. La compagnie précise simplement que 140 emplois seront supprimés en son sein même, ce qui représente plus de 10 % de son effectif actuel. La centaine d’autres emplois touchés se trouve ailleurs dans la famille Québecor — chez NumériQ et Québecor Contenu entre autres — , mais leur suppression est directement reliée aux difficultés du Groupe TVA. Le détail des compressions devrait être annoncé dans les prochains jours.

Au dernier trimestre de 2022, le Groupe TVA a annoncé un bénéfice net avant amortissement de près de 7,7 millions de dollars, une différence de plus de 21 millions par rapport au dernier trimestre de 2021. Des mauvais résultats qui s’expliquent surtout par une importante baisse de rentabilité du réseau TVA et de TVA Sports, ce dernier demeurant en situation précaire depuis son lancement en 2011.

La chaîne généraliste du groupe ainsi que les canaux spécialisés ont tout de même vu leurs parts de marché augmenter lors du dernier trimestre. Avec 40,3 parts — en hausse de 1,5 — , le Groupe TVA reste de loin la principale entreprise télévisuelle au Québec. Mais les revenus publicitaires du groupe, eux, ont chuté de 2,3 %, dans un contexte où il a cru bon d’augmenter ses investissements dans le contenu télévisé, notamment pour alimenter ses différentes plateformes. Les coûts d’exploitation du réseau TVA ont ainsi bondi de 19,9 %.

Radio-Canada et Bell pointés du doigt

Cette conjoncture place donc le Groupe TVA dans une situation difficile. Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a pointé du doigt une fois de plus les géants du web, comme Netflix et Disney +, qui sont responsables de « la réduction des audiences de la télédiffusion ». Il accuse également Radio-Canada de concurrence déloyale : la société d’État, selon lui, s’approprie « une part importante des revenus publicitaires à laquelle s’ajoutent les frais qu’elle exige pour les abonnements à Tou. TV Extra ».

Pierre Karl Péladeau vise enfin son principal concurrent, Bell, à qui il reproche de pénaliser délibérément les chaînes de Québecor en tant que câblodistributeur. « Contrairement à tous les autres télédistributeurs au Québec, Bell Télé continue de verser des redevances en deçà de la valeur marchande de nos chaînes, tout en continuant de favoriser ses propres chaînes, se plaçant en conflit d’intérêts permanent entre son statut de diffuseur et celui de distributeur de ses chaînes concurrentes », a-t-il déclaré.

Mais les autres branches du Groupe TVA éprouvent aussi des difficultés. Les studios de cinéma MELS affichent une baisse de rentabilité au dernier trimestre de 2022 par rapport à la même période de l’année précédente. Une différence que l’on explique surtout par le fait qu’à pareille date l’an dernier, ces studios travaillaient sur le plus récent film de la saga Transformers.

Par ailleurs, le secteur des magazines écope de la diminution des aides gouvernementales mises en place durant la pandémie, mais également d’une baisse de la publicité et des abonnements, un phénomène observable depuis des années. Au dernier trimestre, le bénéfice net avant amortissement a reculé de 1,4 million pour ce secteur.