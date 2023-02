Postmedia met sur pied un comité pour aider «Montreal Gazette»

Vivement critiquée par la communauté anglophone après avoir annoncé des coupes majeures dans la salle de réaction de Montreal Gazette, l’entreprise Postmedia tente d’apaiser la colère : elle mettra sur pied un comité consultatif pour « renforcer la pérennité » du dernier quotidien de langue anglaise du Québec.

Cette annonce survient au lendemain de la sortie de l’homme d’affaires Mitch Garber, qui a indiqué être prêt à acquérir le journal. Déplorant que son offre ait été refusée par Postmedia, l’ex-dragon avait reproché sur Twitter à la compagnie torontoise, qui possède plusieurs quotidiens au pays, d’être gérée par un fonds américain.

L’entrepreneur montréalais s’est montré plus tempéré jeudi, et a précisé ses intentions quant à l’avenir de Montreal Gazette. « La Gazette bénéficie de son appartenance à Postmedia et du partage des services et des coûts. Ce dont la Gazette a besoin, c’est d’un certain pourcentage de propriété locale. Postmedia peut aider à y parvenir », a-t-il écrit.

Mitch Garber ne devrait pas faire partie de ce nouveau comité consultatif. Mercredi, il disait avoir décliné la proposition de Postmedia.

La société dit pour sa part prendre acte « de la vague de soutien envers Montréal Gazette et le journalisme local » et annonce donc officiellement la formation d’un comité consultatif. Sa composition sera dévoilée la semaine prochaine. « [Le comité] sera composé d’hommes politiques, d’entreprises et de dirigeants communautaires qui croient au rôle vital du journalisme local. Son rôle sera d’offrir des conseils, un soutien et des stratégies pour aider à générer des revenus et ne jouera aucun rôle dans la direction éditoriale ou dans le contenu », a-t-il été précisé par voie de communiqué.

Seul quotidien anglophone

Postmedia ne revient toutefois pas sur les licenciements annoncés à la fin janvier. Le groupe de presse, notamment propriétaire du National Post ou encore d’Ottawa Citizen, avait alors fait savoir que 11 % du personnel de ses salles de rédaction à l’échelle du pays allaient perdre son emploi. Mais à Montreal Gazette, ce sont 25 % des postes qui pourraient passer à la trappe. Il ne resterait alors à peine plus qu’une trentaine de personnes au sein de la salle de réaction montréalaise. Après plusieurs reports, les licenciements devraient entrer en vigueur vendredi.

Le syndicat indiquait mercredi avoir bon espoir d’en arriver à un compromis qui ferait en sorte que les départs soient moins importants que prévu. D’ici là, une pétition a été mise en ligne pour pousser la direction à faire demi-tour — ou à tout le moins limiter les compressions à un seuil de 11 %. « Outre le défi logistique que représente la couverture d’une région vaste et très peuplée, la Gazette est la seule publication en langue minoritaire de l’empire Postmedia, informant plus d’un million d’anglophones et d’allophones du Québec francophone », souligne-t-on. Postmedia rétorque que, même après des compressions de 25 %, Montreal Gazette resterait l’un des journaux les plus importants.

À l’origine bilingue, Montreal Gazette existe depuis 1778. Propriété de Postmedia depuis 2010, le journal a subi plusieurs vagues de départs volontaires à la retraite dans les dernières années. Comptant autrefois plus d’une centaine d’employés, sa salle de rédaction n’a cessé de rapetisser. Montreal Gazette n’est aujourd’hui publié que cinq fois par semaine.