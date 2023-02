Les femmes moins citées dans les médias

Les femmes représentent la moitié de la population, mais elles prennent la parole moins d’une fois sur trois dans les médias québécois, constate un nouvel outil de vigie créé par l’organisme Femmes expertes, qui presse le milieu à agir pour atteindre enfin la parité.

Le Radar de parité, qui sera lancé officiellement jeudi soir, mesure en temps réel la proportion d’hommes et de femmes cités dans les articles de nouvelles en ligne de six des principaux médias francophones, soit La Presse, Le Devoir, Radio-Canada, Le Journal de Montréal, Le Droit et TVA Nouvelles.

Le Devoir a pu l’utiliser en primeur, et le constat est sans équivoque. Pour l’année 2022, les femmes représentent en moyenne 29 % des sources citées dans ces six médias — soit dans près d’un demi-million d’articles analysés par l’outil numérique —, contre 71 % pour les hommes.

« Considérant le discours public des dernières années, les idées qui circulent sur l’importance de la représentation des femmes dans différentes sphères de la société, c’est étonnant de voir que ça ne se traduit pas du tout en chiffres et que ça n’augmente pas plus vite que ça », constate avec regret Laura Shine, directrice de Femmes expertes.





Lorsqu’on regarde dans le fin détail, la proportion de femmes citées tourne plutôt autour de 27-28 % dans La Presse, Le Devoir, TVA Nouvelles et Le Droit, elle est de 25 % dans Le Journal de Montréal et de 33 % dans les articles de Radio-Canada.

Cette meilleure performance de Radio-Canada s’explique notamment par son mandat de diffuseur public, qui implique de représenter au mieux la diversité des voix de la population canadienne. « À Radio-Canada, ils ont aussi mis en place des outils de calcul en interne pour justement suivre la situation et faire bouger ces chiffres. Comme quoi, tenir le compte, ça change aussi la donne », ajoute Laura Shine.

Et chez les médias anglophones ?

Du côté des médias anglophones, la situation est sensiblement la même. Rappelons que l’organisme mère de Femmes expertes, Informed Opinions, mesure déjà depuis 2018, à l’aide du Gender Gap Tracker, le ratio d’hommes et de femmes cités dans dix grands médias, soit CBC News, CTV News, Global News, National Post, Globe and Mail et The Star.

Pour l’année 2022, 29,3 % des interventions dans ces médias ont été faites par des femmes, contre 70,7 % par des hommes. Là encore, c’est CBC News qui se démarque légèrement, avec 37 % de femmes citées. Suivent de près CTV News (34 %) et Global News (33 %).

Lorsqu’elle regarde les chiffres du côté anglophone, qui sont donc compilés depuis cinq ans, la directrice de Femmes expertes se dit surtout préoccupée par la lenteur avec laquelle les choses changent. En 2018, lors du lancement du Gender Gap Tracker, la proportion de femmes citées était de 27 %.

Lors de son lancement en 2019, l’organisme espérait atteindre une parité dans les médias canadiens d’ici 2025, et en a même fait son slogan. Un objectif qui semble aujourd’hui difficilement atteignable, reconnaît tristement Laura Shine. « Nous sommes d’ailleurs en réflexion sur la mise à jour de notre slogan, car les données actuelles ne nous permettent plus d’espérer atteindre ce genre de résultats ! »

Faire mieux

Le but du Radar de parité n’est pas de jeter le blâme ou de stigmatiser tel ou tel média, tient-elle toutefois à souligner. « C’est plutôt de montrer qu’on a encore beaucoup de chemin à faire. Avec des outils précis de mesure, les médias — et le public — vont suivre où on en est, où on s’en va, ce qu’il y a encore à faire pour une plus grande présence des femmes dans l’espace médiatique. »

Elle explique par ailleurs que cette sous-représentation des femmes n’est pas uniquement la faute des médias. « Ça relève aussi d’une disproportion des femmes dans la société de manière générale. Elles sont moins présentes dans l’espace public, au sein des institutions, en politique etc. Ce sont les hommes qui se retrouvent souvent au coeur des nouvelles. »

29 % C’est la proportion des sources citées dans six des principaux médias francophones du Canada qui sont des femmes.

Il n’en reste pas moins que les journalistes ont le pouvoir de choisir qui ils font intervenir dans leurs articles. « Il faut développer ce réflexe de donner la parole aussi aux femmes lorsque c’est possible, et ça l’est bien souvent. Les femmes expertes existent, elles sont nombreuses », affirme Laura Shine.

L’organisme qu’elle a cofondé en 2019 a justement créé un répertoire, qui compte aujourd’hui plus de 800 noms, de femmes spécialistes dans divers domaines et prêtes à prendre la parole dans les médias. Une façon d’aider les journalistes à mieux équilibrer leurs reportages. « On peut faire mieux, on doit faire mieux. »