La vie intime des politiciens, un sujet radioactif

À quel moment la vie intime des politiciens devient-elle d’intérêt public ? Souvent, la ligne est floue, comme dans le cas du maire de Toronto, qui a annoncé sa démission vendredi dernier après qu’un grand quotidien eut révélé qu’il avait entretenu une relation extraconjugale avec l’une de ses employées. Un événement rare dans le monde politique canadien, où les journalistes se sont toujours fait un point d’honneur de ne pas rapporter les ragots entendus en coulisses.

« Les histoires d’infidélité sur la colline, j’en ai entendu des tonnes. Ça a toujours fait partie de la game. Quand est-ce que ça devient d’intérêt public ? On pourrait en débattre pendant des heures. Mais moi, j’ai toujours pensé que s’il n’y avait pas de crime ou qu’il n’y avait pas de dommages dans les affaires de l’État, on ne devait pas toucher à ça », indique l’ancien journaliste Daniel Lessard, qui a passé 30 ans au bureau parlementaire de Radio-Canada à Ottawa.

Il se souvient qu’au début de sa carrière, ses patrons étaient très réticents à couvrir les déboires conjugaux de Margaret et Pierre Elliott Trudeau — parce qu’ils jugeaient que cette affaire n’avait rien de politique, justement.

Que s’est-il donc passé depuis pour que, 40 ans plus tard, le Toronto Star croie bon de rapporter que le maire de la Ville Reine, John Tory, a trompé durant plusieurs mois son épouse avec l’une de ses conseillères, de 37 ans sa cadette ?

Le politicien de 68 ans, qui avait été réélu triomphalement il y a quatre mois à peine, a démissionné sur-le-champ, reconnaissant « une erreur de jugement ». Au Toronto Star, on justifie la décision d’avoir publié l’article en insistant sur le caractère « inapproprié » de la relation : comme patron, le maire de Toronto était en position d’autorité face à cette femme lorsque leur relation a commencé. « [John Tory] n’avait d’autre choix que de se retirer. La Ville pourrait difficilement se permettre la distraction que ça aurait causée s’il était resté maire. Cela enverrait le signal inacceptable que ce genre de conduite n’entraîne aucune conséquence », peut-on lire dans un éditorial publié dimanche.

Mais tous ne souscrivent pas à ces arguments. Dans les colonnes du même journal, la chroniqueuse vedette Rosie DiManno a écrit que le maire Tory n’aurait pas dû démissionner, et va même jusqu’à remettre en question l’intérêt public de cette nouvelle. Certains y voient une américanisation des moeurs politiques au Canada, alors qu’il y a 25 ans presque jour pour jour, la plupart des Canadiens s’amusaient du battage médiatique entourant l’affaire Monica Lewinski.

La vie intime moins privée qu’auparavant

Vue du Québec, la démission de John Tory peut aussi paraître comme la manifestation d’un « puritanisme anglo-saxon ». Professeur de journalisme à l’Université d’Ottawa, Marc-François Bernier doute pour sa part que les Québécois et les Canadiens anglais soient si différents.

C’est plutôt l’époque qui est en cause ici, selon lui : « Que ce soit au Québec ou ailleurs au Canada, le modèle économique des journaux est aujourd’hui basé sur le clic. Et personne n’y échappe, même si certains s’y adonnent plus que d’autres. Les médias sont donc poussés à publier des nouvelles qu’ils n’auraient pas publiées normalement. »

Le mouvement #MoiAussi aurait-il aussi ouvert une boîte de Pandore ? De ce que l’on sait, la relation entre John Tory et sa conseillère était consentante, et n’a donc rien à voir avec les scandales d’inconduites sexuelles qui ont éclaboussé plusieurs hommes politiques dans les dernières années. Mais reste que les vagues de dénonciation successives ont sans doute amené les journalistes à s’intéresser de plus près à la vie privée des politiciens.

Chose certaine, les façons de faire ont changé sur la colline du Parlement d’Ottawa. À tort ou à raison, les élus sont convaincus que leur vie privée n’est plus aussi protégée qu’auparavant, constate l’ancienne chroniqueuse politique du Devoir Manon Cornellier. « Quand je suis arrivée, en 1985, à Ottawa, il était fréquent que les politiciens et les journalistes aillent boire un verre ensemble et fraternisent. On pouvait apprendre qu’un tel se faisait du souci pour son garçon, ou qu’un autre se séparait. Et tout ça restait off the record. On se concentrait sur l’essentiel. Ça a changé avec les réseaux sociaux. Les politiciens sont plus méfiants », explique celle qui a pris sa retraite en 2021.

Un principe ou une omerta ?

À Québec non plus, les politiciens n’étaient pas inquiétés outre mesure par les journalistes. René Lévesque, par exemple, a pu fréquenter autant de maîtresses qu’il le souhaitait sans se retrouver à la une des journaux.

Cette pudeur quant à l’intimité demeure enracinée dans la culture journalistique au Québec. Correspondant parlementaire pour TVA de 1999 à 2012, Robert Plouffe se rappelle par exemple que tout le monde à l’Assemblée nationale savait que la vice-première ministre libérale Nathalie Normandeau et François Bonnardel, alors député de l’Action démocratique du Québec, formaient un couple. « Pour certains, c’était même d’intérêt public, comme on se disait qu’elle pouvait lui confier certaines informations confidentielles. Mais, par respect, on a quand même attendu d’avoir une confirmation pour en parler », souligne-t-il.

Certaines histoires dignes d’intérêt public ont-elles pu être étouffées par ce sacro-saint principe du respect de la vie privée ? De l’aveu même de Robert Plouffe, plusieurs savaient qu’André Boisclair avait des problèmes de comportement. Mais il aura fallu son arrestation, des années après son départ de la politique, pour que le grand public en mesure l’ampleur.

« Dans le cas de Boisclair, ce n’est pas à défaut d’avoir essayé. C’est qu’on n’avait pas de témoignages. On a toujours su que c’était d’intérêt public. Chaque cas est un cas d’espèce, et les journalistes savent utiliser leur jugement. Oui, il y a un respect de la vie privée, mais il n’y a pas une omerta non plus », assure l’ancien journaliste.