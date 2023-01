«Le Journal de Québec» sera désormais imprimé à Mirabel

Le Journal de Québec annonce la fermeture de son imprimerie. Le quotidien sera désormais imprimé à Mirabel, où l’est déjà Le Journal de Montréal. Une mesure financière qui annonce une année difficile pour le monde de la presse écrite.

La décision « n’a pas été facile à prendre », a fait savoir jeudi matin l’éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec, Sébastien Ménard, dans une note adressée aux lecteurs et aux annonceurs. Elle était toutefois nécessaire pour « assurer la pérennité du Journal de Québec », explique-t-il, en pointant du doigt « la concurrence déloyale que livrent les géants du web aux médias traditionnels jumelée à celle de Radio-Canada ».

Ce changement à venir permettra donc de concentrer l’impression des deux quotidiens d’information de Québecor au sein de la même imprimerie, à Mirabel. À noter que Le Devoir est également imprimé dans les imprimeries du Québecor. Le journal continuera d’être publié dans la région de Québec, mais les copies qui y sont destinées seront dorénavant elle aussi imprimées à partir de Mirabel.

La fermeture de l’imprimerie de Québec, qui avait pignon sur rue dans le secteur Vanier depuis plus de 50 ans, entraîne le congédiement de 21 employés. Les presses de Québec devraient cesser leurs activités le 4 février.

Heure de tombée devancée

Le syndicat, qui n’a été mis au courant de la décision que mercredi soir, s’est montré avare de commentaires jeudi. « Le syndicat doit procéder à une analyse approfondie de tous les angles de la situation. Nous devons entamer des négociations avec l’employeur afin de faire valoir les droits des employé(e) s. Nous ne commenterons pas davantage la nouvelle pour ne pas nuire à ces importantes discussions », a indiqué par voie de communiqué Marc-André Roy, conseiller syndical du Syndicat canadien de la fonction publique.

La direction du quotidien, elle, s’est faite rassurante quant à l’avenir de l’édition papier. Le Journal de Québec continuera d’être imprimé six jours par semaine et d’être livré chaque jour, a assuré Sébastien Ménard. Et comme les installations de Mirabel sont plus modernes, le Journal de Québec sera même dorénavant imprimé en couleurs en entièreté. Dans sa lettre aux lecteurs, l’éditeur et rédacteur en chef s’est aussi engagé à accroître la couverture locale dans les pages du Journal de Québec.

En revanche, la relocalisation de l’impression du quotidien obligera à devancer l’heure de tombée et donc d’adapter la couverture des événements se déroulant en soirée. Ces événements seront toujours couverts par les journalistes, mais leurs articles seront accessibles uniquement dans la version numérique du journal.

Crise permanente

Il y a moins d’un mois, Québecor avait déjà annoncé la fin de l’édition papier du dimanche du Journal de Montréal et du Journal de Québec à compter de 2023, en raison encore une fois de « la concurrence mondialisée des géants du Web » et des difficultés à recruter des camelots.

Deux mauvaises nouvelles qui surviennent coup sur coup et laissent présager une année difficile, non seulement pour Québecor, mais pour tous les médias écrits, insiste le professeur de journalisme Patrick White.

« La crise des médias est permanente. Il y a eu une embellie pendant deux ans à cause des revenus de la publicité liée à la COVID. Mais tout ça est bel et bien terminé. On croyait que la crise était passée, mais finalement, le pire est peut-être devant nous quand on voit les licenciements aux États-Unis et partout dans le monde », poursuit celui qui enseigne à l’École des médias de l’UQAM.

Patrick White cite aussi le prix élevé du papier pour expliquer les difficultés actuelles de la presse écrite partout dans le monde. Un contexte qui forcera, selon lui, les médias à faire des choix difficiles dans les mois et les années à venir quant à leur édition papier. Déjà La Presse est uniquement numérique depuis 2017. Les quotidiens des Coops de l’information ne sont pour leur part plus qu’imprimés le samedi.

« [La fin de l’impression à Québec], ça annonce peut-être la fin à moyen ou long terme du papier chez Québecor. Mais Québecor croit encore clairement au papier pour l’instant. Que leurs deux quotidiens continuent d’être imprimés 6 jours par semaine, ça envoie un message fort. Il faut quand même s’attendre à ce que le numérique continue à prendre de plus en plus de place dans les prochaines années », souligne Patrick White, qui a été chef des nouvelles au Journal de Québec entre 2006 et 2009.