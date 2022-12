Le «Journal de Montréal» met fin à son édition du dimanche

Le Journal de Montréal et le Journal de Québec cesseront de publier leur édition papier les dimanches en 2023. « La concurrence mondialisée des géants du Web » et les difficultés liées aux camelots expliquent en partie cette décision.

« À compter de 2023, nous ne publierons plus d’édition papier le dimanche », a confirmé jeudi soir le quotidien dans une publication écrite, sous la plume de Lyne Robitaille, présidente du Journal de Montréal.

La dernière publication de l’édition dominicale des journaux de Québecor sera acheminée dans les demeures le 18 décembre.

Les difficultés de recrutement de camelots pour livrer les journaux papier expliquent en partie cette décision. « Cela nous permettra aussi d’offrir un peu de répit à nos livreurs à domicile », indique Lyne Robitaille.

Ces « ajustements [au] modèle d’affaires » s’accompagnent d’une « édition bonifiée » dans la publication du samedi.

« En instaurant cette nouvelle édition de fin de semaine, Le Journal suit une tendance adoptée par la vaste majorité des quotidiens en Amérique du Nord, qui ont depuis longtemps cessé d’imprimer des journaux papier le dimanche », relève-t-elle.

Un peu plus tôt cette année, en octobre,Montreal Gazette a tiré un trait sur son édition du lundi à l’instar des autres journaux canadiens de Postmedia à Ottawa, Calgary, Edmonton et Vancouver. Au Québec, les journaux régionaux des Coopératives de l’information à Québec, Gatineau, Trois-Rivières, Sherbrooke, Saguenay et Granby ne sont plus imprimés que le samedi, sauf exceptions. La Presse a déjà mis fin à toutes ses éditions papier en 2017.

Ces reculs des journaux papier suivent une tendance lourde dans les préférences des consommateurs. Alors qu’en 2017, 40 % des lecteurs réguliers de 18 ans et plus au Québec lisaient exclusivement les journaux papier pour s’informer, ce nombre a chuté à 18 % en 2021, selon le Centre d’études sur les médias.