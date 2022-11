Le «NY Post» réserve un accueil satirique à Trump

« Un homme de Floride fait une annonce ». C’est avec ces mots que le tabloïd américain New York Post a annoncé, au bas de sa Une du 16 novembre, le retour de Donald Trump aux prochaines élections américaines.

Pour en savoir plus sur la nouvelle, il faut feuilleter jusqu’à la page 26 du quotidien, ou une brève au ton satirique nous apprend que « 720 jours seulement avant les prochaines élections, un retraité de Floride a fait l’annonce surprise mardi soir qu’il était candidat à la présidence ». L’ex-président des États-Unis est également décrit comme un « golfeur passionné » avant que le journal ne précise son nom : Donald J. Trump.

Plus loin, le Post indique que l’annonce de Trump a été faite à Mar-a-Lago, « son centre de villégiature et sa bibliothèque de documents classifiés », référence humoristique à la découverte de documents classés top secret dans la villa du milliardaire et récupérés par le FBI en août dernier.

L’empire médiatique détenu par Rupert Murdoch — incluant le New York Post, Fox News et le Wall Street Journal — a soutenu Donald Trump avant et pendant son mandat présidentiel. Mais le vent semble avoir tourné depuis les élections de mi-mandat alors que la vague républicaine ne s’est pas matérialisée. Selon plusieurs médias, dont le Guardian, Rupert Murdoch aurait averti Donald Trump que son industrie médiatique ne soutiendrait pas son retour à la Maison-Blanche.

« Murdoch va jouer dur d’ici à 2024… », commente d’ailleurs sur Twitter le spécialiste de la politique américaine et chercheur au Cérium, Pierre Martin, en référence à la brève publiée dans le Post.

Dissimulé à la page 26 du New York Post, le reportage grinçant sur l'annonce présidentielle de Trump. Murdoch va jouer dur d'ici à 2024... "... un retraité de Floride a fait une annonce surprise..." pic.twitter.com/PAChdc9omY — Pierre Martin (@pmartin_UdeM) November 16, 2022

La Une a fait réagir sur les réseaux sociaux. Un compte Twitter parodique de Donald Trump s’est amusé à comparer la couverture du Post de 2022 avec celle de 1990. À l’époque, le magnat de l’immobilier, en plein divorce avec Ivana, avait ordonné au tabloïd d’apparaître sur la première page alors que son ex-épouse en devenir venait de faire la Une du New York Daily News, rapportait en 2018 une ancienne journaliste du Post dans le Hollywood Reporter.

started / going pic.twitter.com/ATFw6ObHzQ — Donald Trump Toupee (@TrumpeeToupee) November 16, 2022

Un « flop » médiatique

Au-delà de la mésentente entre Murdoch et Trump, la candidature de ce dernier à la présidence des États-Unis en 2024 a suscité peu d’engouement auprès de la presse américaine — l’annonce de son retour étant parfois absente des Unes de grands journaux.

La candidature de Trump fait un flop complet dans les medias US. Sa « très grande annonce _ est quasi absente des unes des quotidiens ce matin. Même le tabloïd conservateur du groupe Murdoch la relègue en page 26 avec ce titre plein de mépris « Florida Man Makes Announcement » pic.twitter.com/LzELxGSIrU — David Thomson (@_DavidThomson) November 16, 2022