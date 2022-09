Le balado du «Devoir» lance son premier épisode

Dans une salle de rédaction, les jours de lancement d’un nouveau contenu ou d’un format tout neuf apportent leur lot de fébrilité et d’excitation, le tout pimenté d’un certain stress. Voilà ce qui nous habite en ce lundi, alors que Le Devoir lance Décrocher la une, son tout premier balado quotidien d’information, animé par Meeker Guerrier.

Du lundi au vendredi, vous pourrez cueillir ce balado sur la plateforme de votre choix. Il sera proposé chaque jour en fin d’après-midi, pour une écoute au moment qui vous conviendra le mieux. Avec Décrocher la une, notre équipe propose une incursion dans les grandes actualités par la rencontre de journalistes, d’experts ou de citoyens au coeur de la nouvelle. Sur un ton intimiste, nos animateurs Meeker Guerrier (du lundi au jeudi) et Philippe Papineau (le vendredi) et leurs invités auront des histoires à vous raconter.

En cette dernière semaine de blitz électoral, notre premier épisode s’intéresse à l’environnement. En retournant sur des lieux durement touchés par des désastres naturels au cours des dernières années, nos journalistes ont voulu savoir à quel point ces événements climatiques influaient sur le vote des citoyens sinistrés. La réponse est-elle celle à laquelle on s’attendrait ?

Décrocher la une est le fruit du travail collaboratif de plusieurs départements du Devoir (développement et marketing, technologies de l’information et rédaction) et il est mené de main de maître par une fabuleuse équipe : Valérie Duhaime à la direction adjointe de l’information, Xavier Kronström Richard à la réalisation, Meeker Guerrier et Philippe Papineau à l’animation, et Marie-Ève Brassard et Félix Deschênes à la recherche.

Bonne écoute !

Pour tout savoir sur les différentes manières d’écouter Décrocher la une, c’est par ici.