«Le Devoir» lance un balado quotidien

L’information trouve désormais son chemin là où se trouvent les lecteurs, les auditeurs et les citoyens curieux de tout acabit. À toute heure du jour — et de la nuit, bonjour les insomniaques ! —, il est possible d’avoir accès à du contenu pertinent et de l’absorber sous la forme qui nous convient le mieux. Un résumé de l’actualité livré par infolettre ? Un tableau interactif faisant le tour des promesses électorales ? Une vidéo résumant les différents points de vue d’électeurs éclairés ? Une analyse en cinq temps mise en forme sur Instagram ?

Les médias d’information tels que le nôtre ont la responsabilité de vous rejoindre là où vous êtes. C’est pourquoi nous ajoutons un format à notre offre de contenus et proposons, dès la fin du mois de septembre, un balado quotidien d’information, un projet rendu possible grâce au soutien financier du ministère de la Culture par l’entremise du programme Adaptation numérique des entreprises de la presse écrite.

Décrocher la une sera animé du lundi au jeudi par l’animateur et chroniqueur Meeker Guerrier, dont la feuille de route et l’expérience en font le candidat désigné pour incarner « la voix » du Devoir. À ses activités — animateur chez Noovo, Le fil week-end, chroniqueur et animateur à Rouge FM et chroniqueur sportif pour RDS —, Meeker ajoute une présence quotidienne au micro du Devoir pour raconter les histoires fortes du moment, en conversation avec les journalistes de notre rédaction, des experts ou des citoyens placés au coeur de l’action.

« C’est un honneur pour moi de me joindre à l’équipe du Devoir et de prendre le micro du tout nouveau balado Décrocher la une. Le balado est un format incontournable en 2022, et je le trouve particulièrement intéressant, car il permet d’atteindre les auditeurs n’importe où et n’importe quand. La formule que nous vous proposerons correspond tout à fait à la manière dont j’approche l’actualité : j’aime en général prendre un pas de recul pour analyser les événements et creuser jusqu’au fond des histoires. C’est aussi une superbe occasion pour moi de nourrir ma curiosité puisque j’aurai la chance rencontrer chaque jour des invités qui en connaissent plus que moi sur une diversité de sujets. »

Les vendredis, c’est le journaliste du Devoir Philippe Papineau, auteur de l’infolettre le Courrier du soir, ancien animateur radio et fin connaisseur de l’univers balado, qui prendra le relais au micro de Décrocher la une. Ce duo prendra les commandes du balado d’une vingtaine de minutes dont l’objectif est non seulement de placer l’attention sur une actualité forte portée par un reporter de notre équipe, mais aussi de permettre aux auditeurs de plonger dans les coulisses de la rédaction. 

Notre métier de journaliste n’est-il pas de raconter des histoires ? Avec un ton intimiste et décontracté, voilà ce que Décrocher la une vous proposera.