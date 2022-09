L’animatrice Lisa LaFlamme se joint à CityNews

Congédiée par CTV National News le mois dernier après 35 ans de carrière, la renommée animatrice Lisa LaFlamme se joint à CityNews comme correspondante spéciale pour diriger la couverture du décès de la reine Élisabeth II.

Le réseau appartenant au groupe Rogers Media en a fait l’annonce vendredi matin en présentant son plan de couverture détaillé des prochains jours concernant le décès de la monarque.

« La couverture médiatique d’un moment aussi crucial de l’histoire fait partie intégrante de la réalisation de notre mission, qui est de garder les Canadiens connectés et informés, et l’incroyable talent de Lisa LaFlamme ainsi que sa riche expérience sont à la hauteur d’un événement de cette ampleur », a indiqué Colette Watson, présidente de Rogers, par voie de communiqué.

Lisa LaFlamme sera ainsi déployée à Londres pour diriger la couverture en direct des obsèques de la Reine. Elle aura aussi le mandat de livrer des reportages quotidiens pour les bulletins d’informations télévisés et radiophoniques sur l’héritage laissé par la monarque, mais aussi sur la transition vers le règne du roi Charles III.

L’ex-animatrice s’est pour sa part dite honorée de pouvoir contribuer à raconter l’histoire de la reine et l’héritage qu’elle laisse derrière elle. « La Reine est le seul monarque que la plupart d’entre nous aient jamais connu. Nous avons grandi avec Sa Majesté et nous pleurons le décès de cette femme remarquable et inspirante », a-t-elle ajouté.

Congédiement controversé

Le congédiement par CTV de Lisa LaFlamme — deux ans avant la fin de son contrat et après 35 ans là-bas — a soulevé de vives critiques à travers tout le pays le mois dernier. La présentatrice de 58 ans avait elle-même annoncé la nouvelle dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux expliquant avoir été « prise au dépourvu » lorsque Bell Media a mis fin à son contrat en juin.

Bell Média a déclaré de son côté que la résiliation du contrat de Mme LaFlamme était une « décision d’affaires », fondée sur « l’évolution des habitudes des téléspectateurs ».

De nombreuses critiques ont fusé dans les jours suivants ainsi que plusieurs spéculations quant à savoir quelles sont les raisons qui ont réellement poussé le réseau à mettre l’animatrice à la porte.

Interrogés dans différents médias canadiens anglophones, d’ex-collègues de Lisa LaFlamme ont allégué qu’elle aurait participé à l’instauration d’un climat toxique au sein de la salle de nouvelles. D’autres y voient plutôt une décision teintée de sexisme et d’âgisme de la part de la direction alors que le chef de CTV News, Michael Melling, aurait soulevé des questions sur les cheveux gris de l’animatrice dans la dernière année. L’animatrice et M. Melling avaient par ailleurs des visions divergentes sur les nouvelles à prioriser dans le bulletin et la façon d’allouer les dépenses en fonction des affectations.

Disant prendre « très au sérieux » les allégations de discrimination, Bell Média a indiqué fin août le lancement d’une « évaluation indépendante » sur le climat de travail dans sa salle de nouvelles CTV.

Quelques jours plus tard, Michael Melling, a pris un congé d’une durée indéterminée « pour passer du temps avec sa famille ».