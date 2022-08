Des stations de radio mettent Arcade Fire en sourdine

Les récentes allégations d’inconduites sexuelles visant le chanteur d’Arcade Fire, Win Butler, font de plus en plus réagir au Québec. Plusieurs stations de radio ont retiré temporairement les chansons du groupe canadien de leurs ondes dans les derniers jours. Le sujet s’est même invité dans la campagne électorale québécoise, mercredi, quand la cheffe du Parti libéral a été invitée à se prononcer.

C’est CBC qui a lancé le bal mardi soir en annonçant mettre sur pause la diffusion du répertoire du groupe rock montréalais sur sa chaîne musicale CBC Music « jusqu’à ce qu’on ait plus de détails sur la situation ».

Les deux postes de WKND (à Québec et Montréal) et la station BLVD, qui appartiennent au groupe Leclerc Communication, ont suivi le mouvement. « Nous croyons qu’il est de notre responsabilité de nous prononcer contre toute forme d’abus de pouvoir et d’inconduite sexuelle et de prendre nos distances face aux situations qui ont été exposées publiquement », a indiqué Jean-François Leclerc, vice-président à la programmation.

Il a cependant appelé à faire « preuve de prudence, puisque les faits reprochés ne sont qu’au stade des allégations ». « La présomption d’innocence demeure l’un des principes les plus fondamentaux de notre société, nous ne pouvons substituer notre jugement à celui des tribunaux de droit commun. »

Du côté de Radio-Canada et de la chaîne ICI Musique, on n’a pas envoyé de directives aux équipes. Le diffuseur public se dit « sensible à la situation » et suit le dossier de près. « Pour le moment, nous nous réservons la possibilité de ne pas diffuser ou ne pas entreprendre de nouveaux projets avec l’artiste, a fait savoir le porte-parole, Marc Pichette. Par ailleurs, nous laissons le soin aux équipes de décider de la musique diffusée dans leurs émissions [selon leur mandat]. Ce travail de jugement éditorial musical se fait naturellement en lien avec le contexte. »

La question ne s’est tout simplement pas posée chez Bell Média, propriétaire entre autres des stations Énergie et Rouge, et chez le réseau privé régional Arsenal Media, qui possède une quinzaine de stations, puisqu’Arcade Fire ne fait partie pas de leur programmation. Le vice-président exécutif d’Arsenal Media, Michel Lorrain, a toutefois rappelé que les chansons de Michael Jackson et d’Éric Lapointe, par exemple, ne sont plus diffusées dans leurs radios depuis plusieurs années. « Il s’agit d’être à l’écoute des préoccupations et de la sensibilité de l’auditoire », estime-t-il.

Au moment où ces lignes étaient écrites, le groupe Cogeco, qui exploite 23 stations — dont le 98,5 FM, Rythme FM, CKOI et le FM 93, à Québec — n’avait pas encore répondu à nos questions.

Rappelons que le magazine américain Pitchfork a publié dimanche un article dans lequel quatre personnes affirment avoir subi du harcèlement et des contacts sexuels non désirés de la part du chanteur d’Arcade Fire, Win Butler. Ces allégations ont été réfutées par l’artiste, qui a plaidé que les relations avec ses présumées victimes étaient consentantes, laissant de plus entendre que son épouse Régine Chassagne et lui avaient par le passé pratiqué une forme de mariage « non conventionnelle ».

À noter que Le Devoir n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les témoignages rapportés dans Pitchfork.

Sur le chemin électoral

Étant une amie d’enfance de Régine Chassagne, elle aussi membre fondatrice d’Arcade Fire, la cheffe libérale Dominique Anglade a été invitée par les journalistes à commenter l’affaire lors d’un point de presse électoral mercredi matin.

« Quand j’ai lu ça, j’étais extrêmement troublée. Les allégations sont sérieuses. Et comme dans toute situation comme celle-là, il faut que les victimes puissent s’exprimer, qu’elles puissent dénoncer et porter plainte », a-t-elle réagi.

Dominique Anglade et Régine Chassagne ont créé la fondation Kanpe, qui vient en aide aux populations rurales de Haïti. Mme Chassagne a aussi signé la préface de la biographie de Mme Anglade, Ce qui m’habite, publiée l’an dernier.

Le groupe en tournée mondiale

Depuis la publication de l’enquête de Pitchfork, les appels au boycott des spectacles du groupe rock se multiplient sur les réseaux sociaux, tandis que certains amateurs cherchent à revendre leur billet ou à se faire rembourser.

Arcade Fire lançait mardi sa tournée mondiale d’une quarantaine de spectacles, avec un premier arrêt à Dublin. Le groupe sera de passage au Canada à la fin novembre et au début décembre ; il doit notamment monter sur la scène du Centre Bell le 3 décembre.

Questionné sur la tenue de l’événement, Evenko, qui présente le spectacle, a d’abord répondu lundi au Devoir que son équipe était « actuellement en train d’évaluer la situation ». Relancé sur le sujet mercredi, le promoteur québécois nous a finalement renvoyés vers Live Nation, qui produit toute la tournée du groupe, où nos demandes sont restées sans réponse.

Avec Alexandre Robillard et La Presse canadienne