Des anciens de Radio-Canada s'inquiètent pour la liberté d’expression

Deux jours après que Radio-Canada eut été blâmée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) parce que le « mot en n » a été prononcé dans une chronique, voilà que plusieurs anciennes têtes d’affiche de la société d’État montent aux barricades et prient le radiodiffuseur public de ne pas s’excuser.

Rappelons que le CRTC, l’organisme qui réglemente les médias au pays, a donné raison à une série de plaintes et a appelé mercredi Radio-Canada à présenter des excuses à la suite d’une intervention du chroniqueur Simon Jodoin en août 2020 à l’émission de radio le 15-18, animée par Annie Desrochers. On reproche à ces derniers d’avoir cité l’essai « Nègres blancs d’Amérique » de Pierre Vallières en parlant de la controverse de l’heure : la suspension d’une professeure de l’Université d’Ottawa, justement après avoir utilisé le « mot en n » dans un cadre académique.

Or, pour les 14 anciens de Radio-Canada qui cosignent une lettre ouverte vendredi, nommer le titre du livre dans son entièreté était tout à fait approprié dans ce contexte. « On ne peut passer sous silence le fait que le CRTC, par sa décision, nie l’histoire du Québec et, dans ce cas particulier, un épisode où des penseurs francophones du Canada et des Noirs américains se rapprochaient au nom d’une discrimination que l’on dirait aujourd’hui “systémique” et qu’ils estimaient partagée », peut-on lire dans cette missive, signée entre autres par Bernard Derome et Jean-François Lépine.

La sénatrice Julie Miville-Dechêne, l’ex-grand patron de l’information Alain Saulnier ou encore l’ancien ombudsman Guy Gendron font aussi partie du groupe. Ils dénoncent entre autres « l’intrusion d’un organisme réglementaire dans la politique éditoriale du diffuseur public ». Le CRTC « bafoue littéralement l’indépendance éditoriale du diffuseur », ajoutent-ils. À ce titre, les signataires ne manquent pas de rappeler que l’ombudsman de Radio-Canada avait déjà statué en 2020 que les plaintes pour cette même chronique n’étaient pas justifiées.

Liberté d’expression menacée

Dans une décision partagée, le CRTC a plutôt conclu que Radio-Canada dans cet épisode « n’a pas fait preuve de suffisamment de prudence et de vigilance dans la façon dont elle a traité le propos, ce qui a pu avoir un effet néfaste sur son auditoire, notamment la communauté noire. » Puis, le Conseil va plus loin en reprochant au diffuseur public d’avoir échoué à refléter le « caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne », prenant la peine de souligner que Radio-Canada se doit de diffuser des contenus qui répondent aux « normes établies par la société ».



Pour les 14 anciens de Radio-Canada, cette interprétation du mandat du diffuseur public empiète sur la liberté d’expression. « Est-ce à dire que la liberté d’expression n’existe que pour les propos et contenus conformes aux normes sociales ? Que Radio-Canada aurait donc l’obligation de diffuser des contenus qui vont dans le sens de l’opinion majoritaire et dominante ? À notre avis, il s’agit d’une position indéfendable, contraire à l’idée même de liberté d’expression », écrivent-ils.

Ils implorent maintenant leur ancien employeur de porter cette cause en appel. Pour l’heure, on ne connaît pas les intentions de Radio-Canada. Les dirigeants n’ont toujours pas réagi officiellement à la décision du CRTC.