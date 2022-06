La relève en formation au «Devoir»

Depuis quelques semaines, les employés de la rédaction du Devoir ont retrouvé leur salle de rédaction en mode de travail hybride, et ce, après deux ans de production médiatique entièrement délocalisée. À cette faune bourdonnante que nous sommes ravis de retrouver s’ajoutent cet été huit stagiaires venus s’initier aux rouages d’une rédaction.

C’est grâce à la collaboration de nos partenaires que nous pouvons offrir un stage rémunéré à ces huit apprentis journalistes : les stages sont soutenus par les Amis du Devoir, l’Université Concordia, l’Institut de valorisation de données (IVADO) et une bourse de recherche Mitacs. Les stages permettent une initiation à la vie de la rédaction, au métier de journaliste, aux différents formats et modes de production du Devoir. Les stagiaires travailleront cet été sous la supervision des journalistes Jessica Nadeau et Marco Fortier, ainsi que des cadres Paul Cauchon et Valérie Duhaime.

Nous vous les présentons : du côté des stages IVADO, concentrés sur le journalisme de données, il s’agit d’Ève Ménard et de Baptiste Pauletto. Ève étudie en sociologie à l’Université de Montréal, et Baptiste termine une maîtrise en génie informatique à Polytechnique.

En provenance de l’Université Concordia, Nikoo Pajoom est inscrite au baccalauréat en science politique et philosophie, arrivée au Québec depuis neuf mois en provenance de l’Iran. Son collègue Olivier du Ruisseau effectue une double majeure en journalisme et histoire de l’art et cinéma.

De l’Université de Montréal, Dardia Garcelle Joseph effectue un baccalauréat en droit et est étudiante en droit chez Lavery Avocats depuis 2019. De l’UdeM aussi, Paul Fontaine s’intéresse au journalisme scientifique après une solide formation en physique et mathématiques. De l’Université Laval, Maxance Cloutier a fait un bac en journalisme et effectue une maîtrise en journalisme international.

Enfin, Simon Gionet est stagiaire dans notre laboratoire numérique, où il explorera différentes façons de décliner un même sujet avec de nouveaux formats, notamment en vidéo et en visualisation de données. Il détient un baccalauréat en beaux-arts de l’Université Concordia et termine un DESS en journalisme de l’Université de Montréal. Bon été avec nous !