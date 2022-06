«Le Devoir» célèbre la relève en journalisme

La relève en journalisme se porte bien au Québec. En font foi les prix du Devoir de la presse étudiante remis cette année aux journalistes du Montréal Campus et de La Pige.

Dans son volet universitaire, le prix récompensant les meilleurs journalistes étudiants du Québec a été décerné à Fannie Arcand, du Montréal Campus, pour son texte Un étudiant dénoncé finit isolé. Ce récit éclaire sur les ombres que l’on traîne lorsque l’on a été accusé de harcèlement, tout comme les nuances de l’exclusion sociale. Le jury a souligné le « traitement sensible et nouveau du phénomène déjà bien documenté que sont les inconduites sexuelles » de Mme Arcand.

Au niveau collégial, c’est Justin Escalier qui a été remarqué pour ses articles Le vin a le vent dans les voiles et Nouveau foyer d’accueil pour les femmes sans-abri. Son regard posé sur l’industrie vinicole du Nord, tout comme sa recherche à propos de la précarité vécue par les pans marginaux de la société, ont capté l’intérêt du jury. L’étudiant a impressionné par « sa grande polyvalence et son sens exceptionnel du récit journalistique », selon les éminences du journalisme Marie-Andrée Chouinard, rédactrice en chef du Devoir, Jessica Nadeau, reporter au Devoir et Éric Vallières, membre du conseil d’administration des Amis du Devoir.

Le dossier présenté par M. Escalier s’est ainsi démarqué par « la variété des sujets abordés, la diversité de ses sources d’information et l’alliage très habile d’entrevues avec des experts, de témoignages et de faits ».

Ces prix revêtent un aspect unique cette année, a souligné la rédactrice en chef du Devoir. Non seulement ces honneurs ont été décernés à des journalistes plutôt qu’à des médias, mais le travail de ceux-là s’est déroulé en pandémie, parfois même sous couvre-feu. « Vous êtes à ce point passionné que vous avez des projets en dehors de vos études et on souligne ça aujourd’hui », a-t-elle déclaré durant la cérémonie.

En plus de se mériter une bourse de 2500 $ ou 1500 $, les gagnants décrochent la chance de s’immerger dans l’univers du journalisme professionnel au sein de la salle de rédaction du Devoir.

Prix René-Lévesque

Le Devoir et la Fondation René-Lévesque dans le même élan décerné les prix René-Lévesque de la presse étudiante.

Rose Côté, rédactrice en chef du journal l’Éclo du Cégep de Sainte-Foy a été couronnée dans la catégorie collégiale. Le jury a tenu à féliciter « l’aplomb et l’éloquence » dont elle a su faire preuve pour rassembler sa communauté autour de son projet. Son journal collégial cumule tout de même 50 ans d’âge. « L’esprit de collaboration son leadership se sont exprimés à travers un souci véritable du bien-être de ses collègues et une touchante reconnaissance de leur contribution », ont fait remarquer les jurys.

Pour ce qui est du volet universitaire, c’est Philippe Bédard Gagnon, rédacteur en chef du journal Le Délit de McGill, qui obtient les félicitations. Le jury a applaudi son investissement dans le développement « d’une pratique journalistique étudiante inclusive et de niveau professionnel », de même que son engagement « dans la cause du droit d’expression en français dans un environnement à majorité anglophone ». Le lauréat est encensé tout spécialement pour son éditorial La loi 96 est discriminatoire, mais elle n’a pas à l’être qui « aborde avec courage et nuance la question de la protection du français et la situation linguistique autochtone en s’appuyant sur une trame argumentaire rigoureusement documentée ».

Un tel prix dépasse le seul vainqueur, a commenté Philippe Bédard Gagnon au moment de la remise des prix. « La mémoire institutionnelle, c’est complexe pour les médias étudiants. C’est difficile de croître quand on repart à neuf bien souvent. […] Ce genre d’initiative rassemble les journaux étudiants. »

Photo: Adil Boukind Le Devoir