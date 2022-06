Deux émissions se partageront le créneau laissé vacant par de « Plus on est de fous, plus on lit »

Deux émissions se partageront à l’automne le créneau laissé vacant en après-midi par la fin de Plus on est de fous, plus on lit. D’abord, de 13 h à 13 h 30, les garçons de La Soirée est encore jeune seront de retour en ondes avec un nouveau format. Puis, l’ancienne chroniqueuse Émilie Perreault prendra le relais avec une émission d’une heure et demie consacrée à la culture et à la littérature.

Après avoir mis fin à l’émission de fin de semaine devenue culte La Soirée est encore jeune, Jean-Philippe Wauthier et ses deux acolytes, Jean-Sébastien Girard et Olivier Niquet, seront à la barre à partir du 5 septembre de La Journée est encore jeune, un format de 30 minutes davantage porté sur l’actualité que ne l’était La Soirée.

Puis à partir de 13 h 30 jusqu’à 15 h, Émilie Perreault, qui fut longtemps chroniqueuse à l’émission de Paul Arcand au 98,5, présentera le nouveau rendez-vous culturel. En entrevue avec Patrick Masbourian mercredi, l’animatrice a assuré que la littérature allait avoir une place de prédilection dans sa nouvelle émission, qui entrera en ondes aussi le 5 septembre.

Rappelons que le milieu littéraire avait soulevé certaines inquiétudes par rapport à la place de la littérature dans les médias lorsque Radio-Canada avait annoncé en avril la fin de Plus on est de fous, plus on lit, animée par Marie-Louise Arsenault durant plus d’une décennie.

Radio-Canada a fait savoir cependant mercredi qu’en plus du rendez-vous quotidien d’Émilie Perreault, où il sera question de livres, une nouvelle émission hebdomadaire consacrée spécifiquement à la littérature prendra place dans la grille horaire à partir de l’automne. Dis-moi ce que tu lis sera présenté par l’animatrice Karyne Lefebvre.