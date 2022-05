Joël Le Bigot tire sa révérence

La nouvelle a eu l’effet d’un coup de massue pour les adeptes de l’émission Samedi et rien d’autre, sur les ondes d’ICI Première. Son animateur, Joël Le Bigot, prendra se retraite le mois prochain après avoir cumulé 45 ans d’animation à Radio-Canada.

« Je ne reviendrai pas au mois de septembre », a déclaré ce matin l’animateur chevronné, qui est à la barre de Samedi et rien d’autre depuis 24 ans. Sa dernière émission aura lieu le 18 juin, de 7 h à 11 h, en présence de ses nombreux collaborateurs, parmi lesquels on compte la journaliste du Devoir Isabelle Porter. Ému, M. Le Bigot, âgé de 76 ans, a confié à ses auditeurs que cette décision n’était pas facile à prendre.

« Je me dis, qu’est-ce que tu fais ? Je me dis, à 76 ans, tu es bien en studio […] Quand je quitte le studio, je quitte un endroit qui est bien pour moi. Pourquoi pas une autre année ? » a-t-il déclaré pendant son émission hebdomadaire. Il tenait cependant à partir la tête haute, a-t-il confié.

« Est-ce que tu restes maître de ta vie ou est-ce que c’est ta vie qui va décider ? Est-ce que l’année prochaine, ça va aller moins bien et c’est la direction qui va décider que je suis trop vieux pour faire de la radio ? […] Je suis assez capable pour être maître de ma vie et pour décider moi-même de ma vie », a-t-il dit.

Un animateur chevronné

Connu et aimé pour son franc-parler, Joël Le Bigot a amorcé sa carrière à la radio publique en 1967 au sein de la station régionale de Radio-Canada à Chicoutimi. Dix ans plus tard, il prend la barre de l’émission radiophonique matinale CBF-Bonjour, en ondes du lundi au vendredi. Il a animé celle-ci pendant 19 ans.

Après un voyage autour du monde à l’âge de 50 ans, M. Le Bigot a pris la barre en 1998 de l’émission Samedi et rien d’autre. Il a aussi animé l’émission Pourquoi pas le dimanche ? de 1998 à 2011.

« Après avoir régné sur nos matins en semaine pendant 20 ans, il domine les ondes le samedi matin depuis deux décennies. Il aura marqué les esprits avec son style unique. Homme d’équipe, il a su, avec ses collaborateurs, créer des liens forts avec nos auditeurs et il n’a pas hésité à accueillir et à soutenir de nouvelles voix au fil des ans. Grande voix d’ICI Première, c’est un géant de notre radio qui tire sa révérence », a réagi par voie de communiqué la directrice générale Audio et Radio de Radio-Canada, Caroline Jamet.

L’animateur, qui est né en France, est arrivé à Montréal à l’âge de deux ans, en 1948.