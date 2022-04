«Le Devoir» récolte six nominations pour les prix Judith-Jasmin

Le Devoir décroche six nominations pour les prix Judith-Jasmin 2021, ce prestigieux concours qui célèbre les meilleures œuvres journalistiques de l’année au Québec. Le dévouement des photographes du quotidien montréalais est aussi souligné par une place parmi les finalistes des prix Antoine-Désilets.

Les prix, chapeautés par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), se déclinent en plusieurs sections, selon les thèmes de l’actualité, et encensent le travail des journalistes et photographes tous médias confondus.

Les journalistes Stéphanie Vallet et Zacharie Goudreault s’attirent ainsi les honneurs dans la catégorie « Affaires et économie » pour leur enquête sur les logements sociaux à Montréal. En décortiquant les données publiques, en analysant les failles des politiques en place et en exposant le phénomène « du désert du logement social », ils dressent un portrait détaillé de la crise du logement dans la métropole.

Marie-Michèle Sioui et Jessica Nadeau obtiennent ensemble une nomination dans la catégorie « Enquête » pour avoir révélé comment les Autochtones souffrent d’injustices lorsqu’ils tentent de réclamer des soins de santé, peu importe où qu’ils soient au Québec.

La FPJQ salue aussi par deux fois les textes d’opinion des artisans du Devoir. Isabelle Paré se démarque ainsi pour son texte « Tous contre le virus, seuls contre la surchauffe climatique », qui trace un parallèle entre deux crises majeures que traversent nos sociétés. Francine Pelletier reçoit également la grâce du jury pour « Le massacre autochtone », qui raconte le récit d’enlèvements d’enfants de Premières Nations à l’époque des pensionnats.

Isabelle Paré décroche une seconde nomination dans la catégorie « Politique et enjeux de société » pour sa série en huit textes à propos des premiers 10 000 Québécois perdus à la COVID-19. Chacun de ses portraits offre un regard différent sur le deuil qui a envahi trop de vies depuis deux ans. Par ailleurs, l’enquête en cinq volets de Magdaline Boutros et Améli Pineda sur l’étendue de la violence conjugale au Québec se mérite également une nomination dans cette catégorie.

Les photographes aussi

Enfin, les photographes du Devoir ne sont pas en reste avec la nomination de Marie-France Coallier dans la catégorie « enjeux de société » des prix Antoine-Désilets qui récompense les meilleurs clichés de presse de l’année. Sa photo titrée « Ça ne va pas bien du tout » reprend un symbole bien connu de la pandémie afin d’illustrer une facette sombre et inquiétante de l’infection : celle de la « COVID longue durée ».

Mention spéciale à Valérian Mazataud, également photographe pour le Devoir, qui s’est vu décerner une nomination pour sa collaboration avec le journal Le Monde pour ses reportages en images sur l’horreur des pensionnats autochtones.

Pas moins de 155 journalistes et 297 candidatures étaient en liste pour apparaître sur cette liste de nominations. Le Gala de la remise des prix Judith-Jasmin et Antoine-Desilets de cette année se tiendra le 7 mai prochain.