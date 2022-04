Un geste du «Devoir» pour l’environnement

Notre lectorat éclairé, critique et engagé ne peut être indifférent à tous les enjeux d’importance cruciale qui touchent l’environnement, à l’échelle tant planétaire que locale. Dans ce contexte, Le Devoir fait un geste significatif marquant l’importance qu’il entend consacrer à ces questions en créant un Pôle environnement composé de douze journalistes issus de tous ses secteurs de couverture.

C’est dire non seulement l’accent que nous souhaitons mettre sur cet enjeu, mais aussi l’espace transversal qu’il occupe dans nos vies et, conséquemment, notre couverture journalistique. Dès 1982, Le Devoir signait, sous la plume de son journaliste Louis-Gilles Francœur, des reportages consacrés à l’environnement, se faisant pionnier au Québec en la matière. En 2012, Alexandre Shields a pris la digne relève du vétéran reporter. Onze collègues venus de l’économie, de la politique, de la science, de la culture et du journalisme de données viennent lui prêter main-forte, signe indéniable de ce que nous souhaitons faire de cette couverture. Notre engagement est de proposer des angles de couverture axés sur la compréhension fine des enjeux de tous les secteurs de l’environnement, de suivre les décisions de nature politique et économique, de nous intéresser aux solutions et de ne pas négliger le terrain, source première d’exploration.

Tous les formats journalistiques du Devoir seront enrichis par l’ajout de contenus environnement. Notre chroniqueuse Aurélie Lanctôt se spécialisera dans les questions de justice climatique. Dès mardi, nous diffusons une nouvelle infolettre hebdomadaire, Le Courrier de la planète, qui proposera du contenu original sur les grandes questions de l’heure, mais aussi sur les solutions à mettre en œuvre, ainsi que des exemples de la beauté de la nature qui nous entoure.

En cette semaine marquée par le Jour de la Terre, et suivant la diffusion d’un dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) axé sur les solutions vertes, Le Devoir vous offre donc dès aujourd’hui une série d’articles, d’entretiens, de vidéos et de visualisations de données portant tout autant sur des questions de biodiversité ou de gestion des déchets que sur la relance de la mobilisation citoyenne et politique. Cette semaine, plusieurs de nos chroniqueurs et chroniqueuses proposeront aussi leur vision éclairée de la situation. N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et de vos commentaires !