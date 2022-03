«L’Itinéraire» déplore l’usurpation de son nom par un faux camelot

Récolter de l’argent en se faisait passer pour l’un des fondateurs de L’Itinéraire : voilà la technique qu’utilise un individu mal intentionné au centre-ville de Montréal et dans les transports en commun. Dans une publication sur Facebook, le média communautaire a dénoncé les pratiques de l’homme et a invité les citoyens à faire preuve de vigilance.

« Il demande de l’argent en prétextant que les sommes serviront aux camelots. C’est faux ! », peut-on notamment lire dans la publication. L’homme serait actif dans le Quartier des spectacles et dans les voitures de métro. Initialement écrit dans la publication, son nom complet a depuis été retiré.

D’après la direction du média, les agissements de cet individu causent de réels dommages collatéraux. « Au moins deux ou trois fois par semaine, on a des gens qui nous appellent pour nous dire qu’ils ont donné à un camelot, mais qu’ils n’ont jamais reçu de revue », explique le directeur général et éditeur de L’Itinéraire, Luc Desjardins, joint au téléphone.

Dans certains cas, l’usurpateur serait même devenu agressif envers les gens qui lui auraient demandé une revue. « Ça donne une très mauvaise image de notre groupe », déplore le directeur. Il ajoute que cette mauvaise presse rend ensuite plus difficile le travail des vrais camelots. « Nos camelots, ce sont des gens qui ont eu la vie dure, relève M. Desjardins, donc si on les aborde avec agressivité, ce n’est pas bon pour leur estime de soi. » La mission de L’Itinéraire est d’intégrer au marché du travail des gens qui ont vécu des problèmes de dépendance, d’itinérance ou de santé mentale.

Miser sur la sensibilisation

M. Desjardins explique que ce sont des citoyens qui ont avisé le groupe communautaire de la situation. Il spécifie que la publication Facebook fait office d’« avertissement que l’argent ne s’en va pas vraiment à L’Itinéraire », et ajoute « qu’on pourrait bien porter plainte et le poursuivre, mais je n’aide pas plus la personne et ça ne fait pas partie de notre mandat ». Selon ses dires, l’homme serait un ancien camelot qui n’est plus à l’emploi du groupe depuis au moins « une dizaine d’années ».

M. Desjardins affirme que le Service de police de la Ville de Montréal ainsi que la Société de transport de Montréal sont au courant. « Quand quelqu’un dort sur les bancs d’une station de métro, on lui demande de sortir, mais quand quelqu’un passe dans tous les wagons en se faisant passer pour nous pour demander de l’argent, ça a bien l’air qu’on le tolère », s’indigne le directeur.

Ce n’est pas la première fois que L’Itinéraire se fait usurper son identité par une personne mal intentionnée. Dans une publication en août 2020, le média signalait les agissements d’un homme qui se faisait également passer pour l’un des fondateurs de la revue.

Même son de cloche en octobre 2020.

Luc Desjardins mise sur la sensibilisation pour dissuader les citoyens d’aider ces hommes qui mettent à mal la réputation de la revue. « Pendant le gros de la pandémie, il y en a un qui disait à tout le monde qu’on était fermé, alors que c’était faux. Les gens nous appelaient pour nous poser des questions », se souvient M. Desjardins.

Interrogé sur les raisons qui peuvent pousser cet homme à usurper l’identité de L’Itinéraire, le directeur a sa petite idée : « Il fait de l’argent, de toute évidence. Sinon, il changerait de nom. »