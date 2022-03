Marie-José Turcotte, pionnière du journalisme sportif

Figure emblématique de Radio-Canada depuis 40 ans, Marie-José Turcotte a officiellement fait ses adieux au petit écran la semaine dernière. Si de plus en plus de femmes journalistes commentent et couvrent aujourd’hui les sports, c’est grâce à cette pionnière qui a su se tailler une place dans un milieu d’hommes, en défonçant des portes, restées ouvertes pour les suivantes.

« J’ai fait ce travail avant tout parce que je l’aimais, je fonçais sans trop me poser de questions. C’est au fil des années que j’ai compris que j’étais un peu toute seule dans mon groupe, la seule femme. […] Je peux concevoir avec du recul que j’ai pu être une sorte de pionnière, mais je n’ai jamais fait ça uniquement pour le devenir », explique Marie-José Turcotte en entrevue, le plus humblement du monde.

Pourtant, son parcours parle de lui-même. Après avoir fait ses armes à l’émission radiophonique du matin à Edmonton pour le diffuseur public, elle est revenue à Montréal trois ans plus tard, en 1985, pour devenir la première femme journaliste aux sports à la télévision d’ici.

Celle qui rêvait initialement d’être journaliste politique ou correspondante à l’international a pris ses aises dans le secteur des sports. Elle est ainsi devenue la première femme à animer une émission de sport au Québec, L’univers des sports, en 1988. Un poste qui l’a d’ailleurs amenée à couvrir 17 Jeux olympiques.

Pas le droit à l’erreur

« Autant je ne voulais pas me mettre la charge sur les épaules d’être la première, autant j’avais bien conscience que, si je me plantais, ce ne serait pas bon pour les autres femmes après. Ça, c’était clair dans ma tête », reconnaît-elle.

Elle raconte avoir dû « en faire plus » à ses débuts, pour se démarquer et faire ses preuves dans ce milieu d’hommes. « J’avais conscience qu’il fallait que je sache de quoi je parlais. Je travaillais fort, je faisais beaucoup de recherches. Jamais je ne me serais présentée pour faire une émission sans connaître tout ce qu’il fallait savoir sur un sport à couvrir. Si je n’avais pas maîtrisé sur le bout des doigts mon sujet, ça ne serait pas passé. »

Elle sentait que, parce qu’elle était une femme, elle avait encore moins le droit à l’erreur. Elle aurait sinon certainement reçu une vague de critiques de ses pairs, alors qu’un homologue masculin aurait été vite excusé.

La journaliste avait d’ailleurs bien conscience qu’elle « dérangeait », que certains n’étaient pas d’accord avec le fait qu’une femme couvre les sports, que ce n’était pas sa place.

« Inconsciemment ou non, j’ai mis des œillères, relate-t-elle. Je ne voulais pas savoir ce qu’on disait, je ne voulais pas avoir à porter ce côté négatif. […] M’attarder à ces commentaires, c’était perdre mon énergie, me blesser inutilement. »

Elle s’estime d’ailleurs « privilégiée » d’avoir pu « durer » aussi longtemps à la télévision. Un pari qui n’était pas gagné d’avance, selon celle qui avait pris l’habitude de ne jamais rien tenir pour acquis. « J’ai contrôlé le bout que je pouvais contrôler, c’est-à-dire bien faire mon travail, pousser mes idées, aller jusqu’au bout. Mais je dépendais aussi de mes boss, qui auraient pu se tanner de ma gueule, vouloir donner une autre image », fait-elle valoir, reconnaissante d’avoir ainsi pu compter sur la confiance et le soutien de ses supérieurs.

Loin de la parité

À l’heure des bilans, elle se réjouit d’avoir vu son milieu évoluer, doucement mais sûrement, pour laisser une plus grande place aux femmes. Elle donne comme exemple les derniers Jeux olympiques d’été à Tokyo, durant lesquels il y avait presque autant de femmes que d’hommes parmi les descripteurs et analystes présents pour Radio-Canada.

Mais il ne faut pas se leurrer, prévient-elle, on est encore loin d’une égalité entre les genres. « C’est encore un monde d’hommes, se désole-t-elle. Le problème de la couverture sportive, c’est que c’est long à changer et que le sport professionnel est encore très masculin. […] Tranquillement, il y a des pas qui sont franchis, mais c’est long. »