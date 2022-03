«Le Journal de Montréal» blâmé pour son emploi des termes «touristatas» et «covidiots»

L’utilisation des termes « touristatas » et « covidiots » dans des articles factuels témoigne d’un parti pris contraire au devoir d’impartialité des médias, a tranché le Conseil de presse dans une récente série de décisions blâmant à trois reprises Le Journal de Montréal.

Dans la foulée de la publication dans le quotidien montréalais des articles « Au pays des touristatas » et « Québec veut serrer la vis aux touristatas du Sud », les 28 et 29 décembre 2020, 18 lecteurs se sont tournés vers le Conseil de presse (CDP) pour déplorer des « titres partiaux » et l’utilisation d’un « langage dégradant et méprisant » à l’égard d’une partie de la population défiant les mesures sanitaires.

Les articles en question sont signés par Clara Loiseau, qui s’est rendue à Playa del Carmen, au Mexique, pendant les Fêtes de fin d’année, pour témoigner de l’attitude des touristes québécois à l’étranger. Elle rapporte que la plupart ont laissé tomber le masque, le lavage de mains et la distanciation sociale alors que pendant ce temps-là, au Québec, le gouvernement interdisait les rassemblements en zone rouge et déconseillait fortement les voyages non essentiels.

Dans ses textes, la journaliste opte pour des mots neutres comme « vacanciers », « clients », « voyageurs » ou « touristes québécois ». Ce sont toutefois dans les titres de ses articles que l’on retrouve le terme « touristatas ».

Puisque cette expression est une fusion des mots « touriste » et « tata » — qui signifie une personne « niaise, imbécile, sotte, insignifiante », selon le dictionnaire Usito — , le CDP a conclu que le terme n’est effectivement pas neutre. « Il exprime un jugement de valeur selon lequel les touristes québécois partis au Mexique durant les Fêtes sont des imbéciles. »

Son utilisation par Le Journal de Montréal témoigne donc « d’un parti pris », juge le tribunal d’honneur des médias dans sa décision, blâmant le quotidien — de qui relève l’entière responsabilité de la titraille — , mais pas la journaliste.

Le mot « touristatas » n’est pas pour autant à bannir des médias, précise le CDP. Il pourrait être rapporté entre guillemets s’il est utilisé par un intervenant dans l’article, ou bien être employé dans une chronique d’opinion, « puisque les journalistes d’opinion disposent d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’ils adoptent pour exprimer leur point de vue ».

Dans ce même dossier, le CDP a par contre rejeté deux autres griefs des plaignants qui jugeaient que la photographie accompagnant les articles ne reflétait pas l’information à laquelle elle se rattache et que la journaliste avait utilisé de manière injustifiée des procédés clandestins pour réaliser son article. La présence « incognito » de Clara Loiseau était au contraire justifiée par l’intérêt public et l’existence d’une probabilité « qu’une approche ouverte ne [lui] aurait pas permis d’observer les mêmes comportements ni d’obtenir tous ces témoignages si elle s’était présentée en tant que journaliste », fait valoir le comité des plaintes.

« Covidiots »

Deux autres plaintes similaires ont été déposées au CDP concernant cette fois l’utilisation du mot « covidiots » dans deux autres publications du Journal de Montréal. Il s’agit de l’article du 13 mars 2021 « [EN IMAGES] 5000 opposants aux mesures sanitaires », signé par Roxane Trudel et Camille Lalancette, et de l’article « Covidiots dans un centre d’achats », publié le 30 novembre 2020.

Photo: Capture d'écran du site du «Journal de Montréal»

Dans le premier cas, le plaignant reproche aux journalistes d’avoir fait preuve de partialité en employant le terme « covidiots » pour, selon lui, « insulter, dénigrer et intimider » ceux qui sont en désaccord avec les mesures sanitaires.

« Covidiots » est formé des mots « COVID » et « idiot », soit une personne « dépourvue d’intelligence, de bon sens », selon Le Larousse. Il est donc « connoté » et démontre un « parti pris » en défaveur des participants à la manifestation, selon la majorité des membres du comité des plaintes du CDP. « Qualifier des personnes d’idiotes est en effet une question de point de vue. […] Bien que plusieurs puissent le penser, il ne revient pas au média de présenter son point de vue dans un reportage factuel », lit-on dans la décision. Dans ce cas si, le blâme retombe tant sur le Journal de Montréal que sur les journalistes, puisque le terme est utilisé au cœur de l’article.

Là encore, on explique que si « covidiots » avait été rapporté entre guillemets pour signifier qu’il s’agissait de l’opinion d’un intervenant, son utilisation n’aurait pas été problématique. Idem s’il avait été utilisé dans une chronique d’opinion.

Dans la seconde plainte à l’étude, le quotidien est le seul à porter le blâme, puisque « covidiots » se retrouve uniquement dans le titre de l’article, qui relève de la responsabilité du média et non de la journaliste. « Bien que le titre d’un article factuel puisse être accrocheur et coloré, il doit demeurer impartial et ne doit pas véhiculer de jugement de valeur », écrit le Conseil.

Lorsqu’une plainte est retenue contre une entreprise médiatique membre du CDP, celle-ci doit habituellement publier ou diffuser la décision dans les 30 jours. Or, les médias de Québecor se sont retirés en 2010, se soustrayant de cette « obligation morale ». Le Conseil déplore d’ailleurs « le refus de collaborer du Journal de Montréal » dans ces trois différentes plaintes.

Invité à commenter la situation, le quotidien n’avait pas encore répondu au Devoir au moment où ces lignes étaient écrites.