Gulliver Cragg, reporter et réfugié

Quand Moscou a envahi l’Ukraine, plusieurs correspondants et reporters locaux se sont retrouvés tiraillés : d’un côté, une responsabilité de raconter à la population et au reste du monde ce qu’il se passait sur le terrain, de l’autre, une envie d’eux aussi fuir cette guerre qu’ils n’ont jamais voulu couvrir. Le Devoir s’est entretenu avec Gulliver Cragg, correspondant basé à Kiev depuis 8 ans pour la chaîne d’information internationale France24.

Le journaliste britannique suivait de près depuis des semaines ce qui était alors considéré comme une « crise » entre l’Ukraine et la Russie. Mais comme beaucoup d’Ukrainiens, Gulliver Cragg ne s’attendait pas à ce que Moscou décide réellement d’envahir le pays et bombarde plusieurs villes stratégiques dans la nuit du 23 au 24 février.

Devant la caméra, il a multiplié les directs et raconté le climat à Kiev en ce premier jour de guerre. Il a décrit le son des sirènes, le bruit des bombardements au loin, le couvre-feu, les files d’attente à l’épicerie, les routes et la gare de Kiev bondés de monde cherchant à fuir vers l’ouest.

Et le lendemain, c’est lui qui a fui pour se mettre à l’abri, avec sa copine et le fils de celle-ci, dans un village de campagne de la région de Vinnytsia, au sud-ouest de la capitale.

« J’ai pris une valise et on a quitté Kiev. On a mis 10 h pour faire un voyage qui prend d’habitude 1 h 30. Il y avait tellement de gens en voiture qui partaient vers l’ouest avec le plus de bagages possible. Je voulais raconter tout ça dans mon direct, mais je n’y arrivais pas… Je n’arrive toujours pas en fait à en parler sans pleurer… parce que j’en fais partie moi aussi, de ces réfugiés », confie-t-il au bout du fil, la gorge nouée par l’émotion.

Comparé aux envoyés spéciaux ou aux journalistes indépendants — qui ont débarqué à vitesse grand V dans toute l’Ukraine — couvrir cette guerre s’avère bien plus difficile pour les correspondants établis dans le pays depuis des années. Certes, ils connaissent mieux le pays, la langue et la culture, mais plusieurs ont été déchirés entre leur vie professionnelle et personnelle, entre leur volonté de raconter tout ce qu’il se passait autour d’eux et la nécessité de protéger les membres de leur famille. Sans compter le deuil à faire de cette vie qu’ils avaient construite et ne pourront peut-être jamais retrouver.

« C’est un grand traumatisme pour les correspondants. […] Nous vivons sur place, nous avons construit nos vies ici. Ma copine est ukrainienne, la moitié de mes amis sont ukrainiens. On est donc très proche des gens qui sont affectés et on est nous-même très affectés », poursuit Gulliver Cragg.

Continuer de raconter

De son coin de campagne​, à plus de 200 km de la capitale, il a continué de couvrir la guerre. « Même loin de Kiev, il y avait plein de choses à raconter. La guerre, elle se ressent partout dans le pays. Il y a les points de contrôle, les tirs et les missiles qu’on entend au loin. Il y a aussi la mobilisation de ces hommes qui partent pour l’armée, ces femmes qui aident autant qu’elles peuvent », donne-t-il en exemple.

Il ne regrette surtout pas de s’être éloigné d’une zone à risque, mesurant le danger pour sa vie et celle de ses proches. « Je ne suis pas un journaliste de guerre. Même si je couvre régulièrement la guerre dans le Donbass depuis 8 ans, je n’ai jamais voulu être correspondant de guerre et risquer ma vie pour le journalisme. » Il se dit d’ailleurs reconnaissant que son employeur, France24, ait envoyé des journalistes formés aux situations de conflit dans les zones les plus dangereuses.

Devant l’avancée des forces armées russes sur le territoire, Gulliver Cragg et sa copine — qui est aussi reporter pour un média local — se sont résolus à quitter brièvement le pays la semaine dernière pour emmener le fils de celle-ci en Pologne. « De là, il va aller vivre à Barcelone chez sa tante, en sécurité. »

Le couple de journalistes est quant à lui retourné dans l’ouest du pays, où la situation est beaucoup plus calme, la région étant pour l’instant épargnée par les bombardements. « On n’a pas pesé le pour et le contre, c’était juste une évidence, indique le Britannique. Si je n’étais pas en Ukraine, je passerais de toute façon mon temps à suivre ce qu’il s’y passe. C’est important que cette guerre soit couverte ».

C’est donc désormais de Lviv, à 500 km du front, qu’il continue de pratiquer son métier. Lviv est en fait devenue la ville de repli pour beaucoup de diplomates, de médias, et d’Ukraniens qui y trouvent un semblant de vie normale.

Pense-t-il retourner à Kiev prochainement ? « C’est trop dangereux pour le moment. Mais un jour, quand ce sera redevenu sécuritaire... », espère-t-il de tout son cœur.