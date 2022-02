Russia Today reste en ondes au Canada pour l’instant 

Le média russe Russia Today (RT) conserve pour l’instant son droit de diffusion au Canada, mais le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC) a laissé entendre vendredi qu’il aura à l’œil les chaînes d’information pro-Kremlin dans les prochaines semaines.

L’organisme fédéral appelle ouvertement les téléspectateurs à déposer une plainte s’ils sont préoccupés par la manière dont RT couvre les événements en Ukraine.

La chaîne d’information en continu n’a aucun bureau au pays, mais elle a obtenu l’autorisation d’être présente sur les ondes canadiennes en 2009 et depuis, la plupart des grands câblodistributeurs l’offrent. Au cours des deux dernières années cependant, le CRTC rapporte avoir reçu « une dizaine de plaintes » concernant le média russe, régulièrement accusé de faire de la désinformation sur un tas de sujets.

« RT figure actuellement sur la liste de services non canadiens approuvés pour distribution au Canada. C’est un privilège et non un droit d’être diffusé au Canada, et les chaînes peuvent être retirées de cette liste », a rappelé par courriel vendredi l’institution qui réglemente l’industrie audiovisuelle au pays. Le CRTC dit s’attendre au respect de certains standards par les chaînes étrangères, notamment l’obligation de « présenter les nouvelles avec exactitude et impartialité ».

Média non grata

La couverture de RT du conflit ukrainien diffère largement de celle des médias occidentaux. Sur RT France, le service de nouvelles du groupe diffusé depuis Paris en français, on insiste beaucoup par exemple sur la prétendue volonté du gouvernement russe d’en arriver à un accord de paix, mais les conséquences de la guerre sur le terrain sont largement évacuées.

De l’autre côté de la Manche, le premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, a d’ores et déjà annoncé que la licence de la chaîne britannique de RT allait être réexaminée. L’Allemagne empêche pour sa part depuis février la diffusion de la chaîne germanophone du média russe.

Dans une lettre ouverte publiée vendredi par les Coops de l’information, l’ancien premier ministre du Québec et potentiel candidat à la chefferie du Parti conservateur, Jean Charest, a appelé à en faire de même, en pressant le CRTC de suspendre le permis de diffusion de Russia Today.

« Ça risque d’être très difficile à prouver que Russia Today fait de la désinformation. Avoir un biais pro-russe ne doit pas être suffisant pour être sanctionné. La pluralité des médias a justement pour but de refléter l’ensemble des points de vue, qu’ils dérangent ou pas », nuance Aimé-Jules Bizimana, professeur à l’Université du Québec en Outaouais et chercheur en journalisme.

Même s’il reconnaît que Russia Today est pour le moins partial dans sa manière d’aborder le conflit ukrainien, M. Bizimana croit que son bannissement des ondes serait sans doute un geste démesuré compte tenu de son auditoire très restreint.

Il souligne aussi que des chaînes comme Fox News ou encore Al Jazeera, qui sont régulièrement accusées de propagande, ont toujours droit d’émettre au Canada.