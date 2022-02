Le «New York Times» accusé d’avoir manqué de manquer de rigueur dans sa couverture à Ottawa

Les événements des derniers jours à Ottawa ont suscité leur lot de fausses nouvelles à l’étranger. Même le prestigieux New York Times est accusé d’avoir partagé des informations inexactes après avoir laissé entendre samedi que des policiers avaient menacé des manifestants avec leur arme durant leur arrestation.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs journalistes connus du Canada anglais ont reproché au New York Times d’avoir manqué de rigueur et ont fermement démenti que les manifestants du Convoi de la liberté avaient été sommés de quitter la colline Parlementaire avec une arme pointée vers eux, comme pouvait le laisser croire le réputé quotidien américain.

« La couverture gênante du New York Times des manifestations à Ottawa a fait mal à leur crédibilité », a notamment dénoncé sur Twitter le journaliste de Global News Ahmar Khan.

Interrogée par Le Devoir, la police d’Ottawa a indiqué qu’une opération policière avait eu lieu samedi matin dans une voiture garée près du parlement dans laquelle se trouvaient du gaz lacrymogène et des feux d’artifice. Les membres de l’Unité tactique portaient en effet sur eux leur carabine bien en évidence lors de cette intervention. Mais le service de police municipal ne précise pas si leur arme a été pointée vers les personnes arrêtées à l’intérieur.

Critiques de cadrage

Dans son article, le New York Times semble faire référence à cet événement. Un des hommes appréhendés est cité dans le texte, affirmant que le policier a pointé son fusil « militaire » sur sa poitrine avant de lui crier de se mettre par terre.

Or, la publication qui accompagne l’article sur les réseaux sociaux peut amener le lecteur à penser que l’usage des armes était beaucoup plus répandu lors du démantèlement cette fin de semaine du convoi de camionneurs. « La police a arrêté des manifestants sous la menace d’une arme près de l’édifice du Parlement à Ottawa dans le but de mettre fin aux manifestations ayant cours depuis des semaines », pouvait-on encore lire sur les comptes Twitter et Facebook du New York Times lundi après-midi.

La couverture effectuée par le quotidien a offusqué la politologue Stéphanie Chouinard, professeure à l’Université Queen’s. Au point de résilier son abonnement au journal dans la foulée.

« Certes, des policiers armés étaient sur place, et des vidéos ont circulé montrant des policiers entrant dans des véhicules récréatifs avec une arme à l’épaule. Mais en aucun cas, le processus de repoussement des manifestants n’a été fait à l’aide d’armes à feu au visage de ces derniers, ce qui était entendu par le titrage de l’article », a-t-elle souligné pour justifier sa décision.

Appelé à s’expliquer sur sa couverture des événements d’Ottawa, le New York Times, l’un des journaux les plus respectés au monde, dit maintenir sa version des faits. Dans un courriel transmis au Devoir, on assure que les propos de l’article étaient basés sur les témoignages des journalistes sur place.