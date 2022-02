Julie Lemieux devient directrice de Radio-Canada à Québec

L’ex-conseillère municipale et vice-présidente au comité exécutif de la Ville de Québec, Julie Lemieux, a été nommée directrice régionale de Radio-Canada à Québec, mardi.

Celle qui a aussi évolué pendant plus d’une quinzaine années dans le milieu des médias, notamment à titre de journaliste et chroniqueuse au Soleil, entrera en poste le 4 avril prochain. Elle quitte son poste de présidente-directrice générale d’Opération Enfant-Soleil qu’elle occupait depuis 2019.

« Femme engagée, mobilisatrice et reconnue pour son leadership positif, elle a su faire une différence auprès des équipes avec lesquelles elle a travaillé tout au long de son imposant parcours professionnel », souligne Jean-François Rioux, directeur général des Médias régionaux, par voie de communiqué. « Sous son impulsion, j’ai confiance que l’équipe pourra poursuivre ce qu’elle a commencé à bâtir, se construire un avenir sur des bases solides, avec stabilité et engagement, vivre des victoires et célébrer ses bons coups », poursuit-il.

Julie Lemieux succède à Véronique Lessard, qui a quitté son poste l’automne dernier, six mois après que Le Soleil eut révélé l’existence d’un climat de travail « toxique » au sein de l’équipe depuis plusieurs années.

