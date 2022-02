Le président du CRTC de nouveau accusé de parti pris

À bout de souffle, les fournisseurs canadiens de services Internet tentent une ultime fois de forcer la démission du président du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), Ian Scott. Ou à tout le moins, ils exigent qu’il se retire de toute décision les concernant, alléguant que sa proximité avec les dirigeants des fournisseurs nationaux le place en conflit d’intérêts.

L’organisme Opérateurs de réseaux concurrentiels canadiens (ORCC) a formellement effectué cette demande auprès du CRTC au début du mois de février. C’est le plus récent affrontement entre les fournisseurs indépendants, et pour la plupart régionaux, de services de télécommunications et le régulateur fédéral à découler de sa décision remontant à mai 2021. À cette époque, le CRTC a choisi de hausser substantiellement les tarifs de vente de gros qui leur sont imposés pour accéder aux infrastructures Internet des grands fournisseurs que sont Bell, Rogers et Vidéotron, entre autres.

Cette hausse des tarifs a eu un effet négatif important sur les activités de nombreux fournisseurs indépendants partout au Canada. La plupart ont dû annoncer une hausse des prix facturés à leurs clients, indique au Devoir le directeur principal et conseiller de l’ORCC Geoff White. Au moins un fournisseur a dû cesser ses opérations faute de pouvoir trouver une rentabilité en dépit de ces coûts d’opération plus élevés.

Un autre fournisseur, la société EBOX de Longueuil, a quant à elle décidé il y a quelques jours d’annuler la hausse de ses prix appliquée au début de 2022 et d’en absorber l’impact financier. L’entreprise remboursera même les clients qui ont été affectés par cette hausse. « Nous avons déterminé que la hausse de prix en ce moment n’était pas la bonne manière de faire », explique le p.-d.g. d’EBOX Jean-Philippe Béïque. « La hausse des coûts et des investissements requis peut possiblement nous emmener à reconsidérer une hausse des prix dans le futur, mais ce n’est pas le moment présentement. »

À Ottawa, on continue malgré tout d’affirmer qu’une concurrence accrue est la solution pour rendre l’industrie canadienne des télécommunications plus compétitive. Invité à commenter l’effet, en apparence contraire à cette vision, de ses récentes décisions sur le marché des services Internet, le CRTC s’est abstenu de tout commentaire.

Rétablir la confiance

L’ORCC rappelle à nouveau la rencontre survenue en catimini à la fin 2019 entre Ian Scott du CRTC et le grand patron de Bell, Mirko Bibic, dans un bar d’Ottawa fréquenté par des hauts fonctionnaires. La rencontre a été inscrite au registre des lobbyistes comme l’exige la loi, mais « en l’absence d’autres représentants du Conseil, ce qui contrevient aux règles du CRTC ainsi qu’à celles du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique [du gouvernement fédéral] », explique l’ORCC dans sa demande.

L’organisme rappelle par ailleurs que cette rencontre a eu lieu quelques jours à peine après que Bell ait exigé du CRTC qu’il révise une décision antérieure favorable aux petits fournisseurs qui a justement été renversée au mois de mai suivant.

« L’implication [de Ian Scott] dans ce type de processus rend toutes les décisions rendues par le CRTC dans lequel il se trouve impliqué susceptibles d’être contestées sur ces mêmes bases », continue l’ORCC, selon qui « son retrait est crucial pour rétablir la confiance du public et des entreprises envers le CRTC, pour mieux protéger le Conseil de dommages institutionnels additionnels et d’éviter les soupçons de parti pris. »