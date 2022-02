La diffusion sans avertissements du documentaire La parfaite victime par ICI Télé en décembre dernier a enfreint les Normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada, a jugé lundi l’ombudsman Pierre Champoux. Le diffuseur public aurait dû prévenir les téléspectateurs de la présence d’« erreurs de fait » et préciser qu’il s’agissait d’un « documentaire d’opinion », selon lui.

L’Association québécoise des avocats et avocates de la défense est à l’origine de la plainte déposée le 6 janvier. Avec d’autres regroupements du milieu, l’association avait déjà demandé à Radio-Canada de retirer le documentaire de sa programmation quelques jours avant sa diffusion le 7 décembre, l’accusant de véhiculer des faussetés et une « vision trompeuse de la justice ». Leur requête avait toutefois été rejetée par le diffuseur public.

Réalisé par les journalistes Monic Néron et Émilie Perreault, La parfaite victime lève le voile sur les obstacles que rencontrent les victimes d’agressions sexuelles lorsqu’elles décident de porter plainte. En plus de donner la parole aux victimes, les journalistes interrogent des avocats criminalistes, des procureurs de la Couronne et des juges pour expliquer au mieux le fonctionnement du système judiciaire en la matière.

Déjà lors de sa sortie en salle l’été dernier, plusieurs voix du milieu judiciaire s’étaient élevées pour dénoncer des inexactitudes du film et exprimer des craintes sur les effets négatifs qu’il pourrait avoir sur les victimes.

D’autres détails suivront.