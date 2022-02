«L’Itinéraire» face à un avenir incertain

« Je ne peux pas dire que ça va mal parce qu’on existe encore, mais les deux dernières années ont été difficiles. Et les prochaines vont l’être encore plus », laisse tomber d’emblée Luc Desjardins, directeur général de L’Itinéraire. Déjà affaibli par la crise qui touche les médias, le journal de rue est devenu déficitaire avec la pandémie et a bien failli y passer.

En mars 2020, l’organisme sans but lucratif qui gère la revue a décidé de mettre sur pause sa publication papier pendant plusieurs mois. Sa priorité était de protéger ses camelots de ce virus alors inconnu. Une édition par mois — plutôt que toutes les deux semaines — était tout de même accessible en ligne contre des dons. Une façon pour l’organisme de maintenir l’équipe de rédaction active et d’avoir encore une rentrée d’argent pour poursuivre sa mission principale : accompagner les personnes en situation de précarité sociale qui frappent à sa porte.

Depuis août 2020, L’Itinéraire a retrouvé sa version papier. Une fois par mois au départ, puis toutes les deux semaines, comme autrefois. Les acheteurs, eux, ne sont par contre plus autant au rendez-vous. « Les ventes ont considérablement chuté parce que le centre-ville de Montréal est vide, les métros sont vides [et n’ont pas accepté les camelots pendant plus d’un an] », note M. Desjardins, expliquant que les camelots ont dû être envoyés dans des endroits plus achalandés, dans les rues commerçantes notamment, loin des restaurants et des salles de spectacle, qui étaient fermés la plupart du temps.

La revue, qui avait un tirage de 11 000 avant la pandémie, est ainsi imprimée en seulement 8000 exemplaires aujourd’hui. Au moins, souligne-t-il, « tout ce qui est imprimé est vendu » et profite donc aux quelque 200 camelots qui vendent l’édition papier dans la rue. Le principe est resté le même avec les années : chacun achète son lot d’exemplaires pour un dollar et demi l’unité, puis les revend trois dollars et empoche la différence.

De plus, contrairement à la majorité des médias, L’Itinéraire n’a pu bénéficier d’une aide accrue de la part des gouvernements. « Le fédéral nous aide, mais on n’a pas pu compter sur la publicité du gouvernement du Québec, par exemple, qui a donné des bases solides aux autres journaux pour passer à travers la crise. […] C’est frustrant de se faire dire qu’on fait une bonne job parce qu’on est dans le communautaire, mais de ne pas recevoir la même aide que les autres médias. »

Avec les dépenses fixes — payer les imprimeurs, payer les employés —, « c’est sûr qu’on ne fait pas de profit », indique le directeur général. Si L’Itinéraire survit, c’est surtout grâce aux donateurs.

La pandémie aura au moins eu ce côté positif d’encourager les Québécois à s’entraider et donc à faire plus de dons. L’Itinéraire a également pu compter sur l’aide de La Presse, qui héberge le journal une fois par mois dans son édition tablette depuis le début de la crise. « Ça nous a permis d’atteindre une clientèle à l’extérieur de Montréal et d’augmenter le nombre de dons. »

L’avenir, M. Desjardins l’envisage encore plus difficile. « L’empathie liée à la pandémie s’estompe déjà, on s’attend à ce que les dons diminuent encore. » Mais pendant ce temps, la demande d’aide auprès de l’organisme ne cesse de croître, la crise ayant accentué les problèmes de précarité sociale et d’itinérance dans la société.

Abandonner la publication papier, dont les frais d’impression sont de plus en plus élevés, n’est toutefois pas la solution, selon le directeur général. Les camelots, dit-il, ont besoin de « contact social » avant tout. Vendre des journaux dans la rue, c’est leur donner un revenu et surtout une place dans la société. Sans papier, les camelots n’ont plus leur place, et sans camelots, L’Itinéraire n’a plus sa raison d’être.