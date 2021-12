Du nouveau dans l’équipe de direction de l’information

Le lectorat du Devoir aura noté au gré des mois qui passent de nouvelles signatures, signe des embauches notamment du côté des journalistes. La famille du Devoir ne cesse en effet de grandir dans toutes les fonctions essentielles qui soutiennent la vie de la rédaction. Je vous annonce aujourd’hui quelques mouvements d’importance au sein de notre équipe de cadres, du côté des directeurs adjoints de l’information.

Après avoir dirigé d’élégante et ferme main la section culturelle pendant plus de six ans, Louise-Maude Rioux Soucy se joindra à notre équipe d’éditorialistes pour le bénéfice des lecteurs qui découvriront — ou retrouveront — un esprit fin dans une plume exquise. Mme Rioux Soucy prendra également la charge de la section Opinion du Devoir, où elle aura la responsabilité de donner un nouvel élan aux pages Idées et à l’art du débat sur toutes nos plateformes. La force des idées et arguments de nos chroniqueurs, collaborateurs et lecteurs ne se dément pas au fil du temps et nous honorons ce pan important de notre contenu en lui confiant les rênes de cette section.

La section culturelle ne sera pas en reste, avec le retour au Devoir de notre ancienne collègue Véronique Chagnon, qui revient au bercail après un séjour de plus de deux ans à la rédaction en chef adjointe du magazine Nouveau Projet. Véronique est arrivée au Devoir en 2012 comme pupitreuse, et jusqu’à son départ en 2019, elle fut tour à tour chef de pupitre, chef de division et enfin directrice adjointe de l’information au général et en politique. Depuis 2019, elle a ajouté à sa feuille de compétences des habiletés de supervision éditoriale des contenus de Nouveau Projet et d’accompagnement des collaborateurs auteurs du magazine, dont elle a coordonné la production. Nous sommes heureux de lui ouvrir à nouveau notre porte et de retrouver ses forces d’idéation, de direction éditoriale et d’encadrement. Véronique suivra le chemin brillamment tracé par sa prédécesseure, Louise-Maude Rioux Soucy.

Un dernier changement, et non le moindre : Paul Cauchon, qui dirige actuellement notre section Opinion, aura désormais la responsabilité de faire vivre en notre compagnie la direction éditoriale de notre nouveau partenariat avec la maison d’édition Somme toute. En s’associant avec l’éditeur de Somme toute Serge Théroux, Le Devoir compte mettre en valeur sous forme de livres ses contenus actuels et archivés produits par ses journalistes et collaborateurs. M. Cauchon, qui dans une ancienne vie a frayé avec le monde de l’édition et des librairies, approche ce nouveau mandat avec grand enthousiasme.