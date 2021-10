Google lance son kiosque virtuel de journaux

Google Canada ouvre un kiosque virtuel de journaux. La « Vitrine Google Actualités » publiera les textes de plus de 100 médias canadiens, dont Le Devoir.

Les coops de l’information, Torstar (propriétaire du Toronto Star) et Le Devoir se sont entendus avec le géant du web pour que leur contenu soit publié sur cette plateforme.

Huit médias canadiens (Black Press Media, Glacier Media, The Globe and Mail, Métro Média, Narcity Media, Saltwire Network, Village Media et Winnipeg Free Press) avaient déjà annoncé leur participation à ce « programme de licence » en juin dernier.

Google Canada est donc aujourd’hui associé avec plus de 100 publications à travers le pays.

L’entreprise n’a pas précisé les montants de ces ententes. Le géant technologique mentionne que l’argent versé aux médias pour leur contenu provient d’une enveloppe d’un milliard de dollars distribuée parmi près de 1000 médias dans plus d’une douzaine de pays.

Grâce à ces arrangements, les internautes pourront accéder via la « Vitrine Google Actualités » à certains contenus payants. Les médias choisiront les articles qu’ils souhaitent voir libres d’accès puis « Google décidera lesquels de ces articles offrir à un lecteur en particulier », explique l’entreprise par voie écrite. « Cette fonctionnalité donnera aux gens la possibilité de lire plus de contenu d’un éditeur auquel ils n’auraient autrement pas accès, tout en permettant aux éditeurs d’inciter plus de lecteurs à s’abonner. »

« Tous les clics sur les articles vont directement sur le site de l’éditeur », précise-t-on.

« L’annonce d’aujourd’hui marque une nouvelle ère dans notre relation », estime Brian Myles, directeur du Devoir. « Elle est basée sur la confiance et une compréhension mutuelle de notre responsabilité partagée de renforcer le paysage médiatique numérique. L’aide et les outils de Google sont essentiels dans la stratégie du Devoir pour bâtir une audience numérique. »

Alphabet, la maison-mère de Google, a dégagé un bénéfice net 18,9 milliards de dollars américains lors du troisième trimestre de 2021, bien au-delà des attentes du marché.