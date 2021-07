Radio-Canada: Stéphan Bureau blâmé par l’ombudsman pour son entrevue de Didier Raoult

L’entrevue controversée de l’infectiologue Didier Raoul à l’émission Bien entendu, menée par Stéphan Bureau en mai dernier sur les ondes d’ICI Première, a enfreint les normes et pratiques journalistiques du diffuseur public, a tranché mercredi le nouvel ombudsman de Radio-Canada, Pierre Champoux. Il reproche à l’animateur et son équipe de ne pas avoir fait « les vérifications nécessaires » et estime que sa présentation aurait pu être mieux encadrée.

Dans sa décision, M. Champoux conclut qu’il y a eu plusieurs manquements quant aux devoirs du diffuseur et de ses employés de respecter l’exactitude des faits, de servir l’intérêt public, d’être honnête auprès des auditoires et de mesurer la portée et la validité des résultats de recherche présentés. « Ces manquements sont la responsabilité ultime des responsables éditoriaux de l’émission, voire de la direction d’ICI Première, non seulement de l’animateur », insiste-t-il.

Cette décision du gardien de l’éthique du diffuseur public découle d’une plainte déposée le 26 mai par Marine Corniou, qui est journaliste scientifique au magazine Québec Science. Celle-ci estimait que le médecin français n’aurait jamais dû être invité à prendre la parole en ondes considérant sa position « à contre-courant du consensus scientifique, [qui] a contribué à propager de fausses informations sur la pandémie de SARS-CoV-2 ». À son avis, les questions de l’animateur étaient de plus « complaisantes » et ont ainsi donné à l’invité « une tribune exceptionnelle » lui permettant de « propager des faussetés sans la moindre remise en question ».

Dans la foulée de l’entrevue, des chercheurs, des médecins et des journalistes scientifiques avaient aussi partagé au Devoir leur profond malaise face à l’invitation de Didier Raoult, jugeant que ses propos n’avaient pas été suffisamment remis en question par l’animateur.

